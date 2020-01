SERIE A – Si chiude il girone d’andata, Parma-Lecce ultima gara della 19ª: programma e arbitri

Dopo tante stagioni di gloria, tra promozioni e salvezze storiche, l’Uggiano Calcio saluta i campionati regionali venendo escluso dalla Promozione 2019/2020. Un epilogo tristissimo per una società e una piazza che, nonostante fosse tra le più piccole in assoluto, si è sempre contraddistinta per meriti organizzativi e tecnici. Per commentare il caos regnato quest’anno nella…