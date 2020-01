PODISTICA – A Torre San Giovanni di Ugento il “16° Cross del Salento” con tante novità

Si correrà sullo sterrato domenica prossima, 12 gennaio, a Torre San Giovanni (marina di Ugento), per la sedicesima edizione del “Cross del Salento”, manifestazione a carattere nazionale organizzata dall’Atletica Capo di Leuca del presidente Gianluca Scarcia, in collaborazione con la Fidal Lecce. Sarà la prima delle sei tappe del circuito “Cross in Puglia – Trofeo Pianeta Sport”, ideato dall’ex maratoneta olimpico e attuale responsabile del mezzofondo pugliese, Ottavio Andriani.

Potranno gareggiare tutti gli atleti tesserati nelle categorie maschili e femminili Senior, Promesse, Junior, Allievi/e, Cadetti/E, Ragazzi/e, Esordienti A/B/C, in regola col tesseramento 2020.

Il percorso è fatto di erbetta naturale e terra argillosa e varierà a seconda delle categorie. Il raduno è previsto presso il ristorante Morfeo di Torre San Giovanni. Prima partenza prevista per le ore 9 con le categorie SM60 e oltre e SF45 e oltre (percorso di 4,080 km). A seguire: alle 9.30 via alle categorie PF sino a SF40, JM e SM45/50/55 (6,080 km); alle 10.10 partono le categorie PM/SM/SM35/SM40 (8,080 km).

Dopo le prime premiazioni si svolgeranno altre sette corse campestri che coinvolgeranno le categorie Allievi/e e Junior femmibili (5,080 km); Cadette (2,080 km); Cadetti (3,080 km); Ragazzi/e (1,380 km); Esordienti A m/f (600 m); Esordienti B m/f (500 m); Esordienti C m/f (400 m). La competizione si chiuderà attorno alle ore 13.

Novità tra le file dell’Atletica Capo di Leuca: da quest’anno Marta Alò gareggerà per il sodalizio del presidente Scarcia: “Lei è una nuova tesserata della nostra associazione – spiega il presidente – e io sarò il suo nuovo allenatore. Con Marta ci prepareremo per disputare i prossimi campionati italiani di corsa campestre che si terranno a Cassino il 9 febbraio prossimo, poi i campionati italiani di corsa su strada a Paratico e i campionati mondiali di corsa in montagna che si svolgeranno in Austria“.

Info: lucascarcia77@gmail.com, 327-6697730.