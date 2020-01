PROMOZIONE – Al i quarti di finale di Coppa Italia, oggi le gare d’andata: programma e arbitri

Con Doukourè fermo al palo, ne approfitta Caruso per farsi sotto in classifica marcatori. L’attaccante dell’Ostuni decide il big match con il Racale e sale a quota dodici. Doppia cifra per Mignogna, che apre le marcature nel 3-1 del Sava al De Cagna. Doppietta per Manisi, che partecipa alla goleada del Matino sull’Avetrana. Doppietta anche…