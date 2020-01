DILETTANTI – Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/C, Coppa Puglia: le decisioni del Giudice sportivo

Una gara a porte chiuse per il Foggia, un’ammenda da 1.500 euro e quattro turni per Tedesco. La società rossonera paga pesante dazio al Giudice sportivo, dopo il 2-2 interno di domenica scorsa. Ecco tutte le sanzioni disciplinari relative alla diciottesima giornata del girone H di Serie D. CALCIATORI – Quattro giornate per Giuseppe Tedesco…