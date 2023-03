TRICASE – I calciatori agli ultras: “Chiedere di ritirare la squadra ora è mancarci di rispetto come uomini”

Dopo due comunicati a firma Gradinata Est Tricase, con i quali si chiede il disimpegno dell’attuale società presieduta da Alfredo Stefanelli, arriva la nota della prima squadra in risposta ai tifosi rossoblù. Il comunicato integrale.

“Dopo l’ennesimo comunicato della “Gradinata Est – Ultras Tricase” Noi come Squadra ci sentiamo in dovere di rispondere. Volevamo farlo nell’unico modo che un attore calcistico conosca: lasciando che il campo parli per Noi. Purtroppo, però, sono state dette cose che meritano una risposta dagli uomini che scendono in campo per l’Atletico Tricase più che dai calciatori. Vogliamo spiegare, per prima cosa, le ragioni che ci hanno portato a non dare seguito al primo comunicato della “Gradinata Est” e poi alla successiva contestazione. Contestare è un diritto di qualsiasi gruppo ultras e, come Noi siamo i protagonisti in campo, gli Ultras sono i protagonisti nel loro settore. I risultati, è inutile negarlo, sono l’ago della bilancia nel calcio e quando non arrivano è giusto che una piazza storica come quella di Tricase pretenda di più. È giusto quindi pretendere, è giusto chiedere rispetto per i sacrifici di quanti seguono la squadra in casa e in ogni trasferta e infine è giusto contestare. I comunicati recenti della Gradinata Est, PERÒ, non erano tesi a contestare pretendendo di più dalla squadra in maniera lecita, ma erano tesi a DISTRUGGERE. Si chiedeva e si continua a chiedere di far cessare il calcio a Tricase venendo meno al rispetto di quanti orbitano intorno al Tricase calcio. Senza ponderare le conseguenze, la vostra pretesa è stata ed è quella di ritirare la squadra, interrompere l’attività sportiva, annichilire i sacrifici fatti sino ad oggi da ogni componente dello staff e del gruppo Prima Squadra. Tutto questo per delle ragioni che Noi abbiamo sentito e letto ma che non riteniamo siano di nostra competenza. Quello che Noi dobbiamo fare e che facciamo, con merito e a volte con demerito ma MAI mancando di rispetto volutamente alla gloriosa maglia che cerchiamo di onorare e sudare per l’Atletico Tricase, per i suoi tifosi e, ovviamente, per Noi stessi. Forse non saremo all’altezza delle vostre legittime aspettative ma Noi da agosto facciamo sacrifici e sudiamo dal martedì alla domenica per questa maglia. Forse non saremo all’altezza delle vostre legittime aspettative ma Noi mettiamo da parte impegni personali e professionali per questa maglia, se la domenica perdiamo non dormiamo le notti sino a quando non abbiamo conquistato nuovamente i 3 punti. Fischiateci perché non siamo i giocatori che le vostre legittime aspettative speravano di vedere difendere la gloriosa maglia rossoblù ma se chiedete a campionato in corso di ritirare la squadra, a questo punto voi ci state mancando di rispetto non come calciatori ma come uomini. Se come calciatori siamo tenuti a venire da voi nonostante i fischi dopo una sconfitta, da uomini non verremo da voi nemmeno dopo una vittoria se non ci rispettate da tali. Sono questi i motivi che hanno spinto ognuno di Noi, senza nemmeno metterci d’accordo, a non venire da voi a Ceglie. Il “Noi” è scritto sempre con l’iniziale maiuscola perché siamo un Gruppo vero, di quelli che si vedono rare volte nel mondo del calcio e tutti insieme lotteremo sino all’ultima goccia di sudore per l’Atletico Tricase. Non siamo in finale di Coppa Italia solo per la differenza reti e ad oggi siamo in piena corsa Play Off, obiettivo che da Gruppo Vero vogliamo raggiungere ad ogni costo! Pronti poi a prendere applausi o fischi da calciatori ma mai accettando che venga calpestata la nostra dignità di uomini! Uomini che questa Società sta rispettando appieno onorando in maniera precisa e puntuale gli impegni presi con Noi; Societa per la quale continueremo a lottare e siatene certi che il nostro impegno è rivolto a qualsiasi tricasino tenga ai colori rossoblu, anche a VOI!”

Prima Squadra ❤️💙