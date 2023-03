TENNISTAVOLO – Utopia Sport sul podio del Torneo nazionale di tennistavolo di Lignano Sabbiadoro

Ottimo e prestigioso terzo posto per Asd Utopia Sport al Torneo nazionale di tennistavolo paralimpico che si è svolto nei giorni a Lignano Sabbiadoro (Ud).

L’associazione presieduta da Giampiero Turco ha conquistato, infatti, la medaglia di bronzo nell’ambito della manifestazione indetta dalla Federazione Italiana Tennistavolo. Trascinatrice della squadra è stata la pluricampionessa Grazia Turco (Classe 4); buonissima anche la prova di Gianluca Galati (Classe 8).

Le dichiarazioni di Galati: “Alla prossima gara di Messina sono certo di dare ancora di più. Sono soddisfatto della mia prestazione e non vedo l’ora di condividere questa gioia con la mia famiglia”.

Le parole di Grazia Turco: “Dopo 25 anni di attività nella pratica sportiva del tennistavolo, voglio ringraziare Andrea Sciuga. Un allenatore sempre in grado di trasmettermi la giusta carica nei momenti difficili. Grazie ad allenamenti duri e mirati sono riuscita a ottenere questo risultatp prestigioso”.

Utopia Sport non è solo attività ludica ma anche attenzione per il sociale, con particolare riferimento al tema dell’integrazione su tutto il territorio salentino. Un processo di sensibilizzazione che da Brindisi al Capo di Leuca tiene costantemente impegnata l’associazione tra sport, scuola, salute, corsi Lis, in collaborazione con l’organizzazione di volontariato “Michela l’Angelo Farfalla”.