LECCE – A Milano l’inaugurazione del club “Peppino Palaia”: le info

In occasione della trasferta del Lecce a Milano sarà inaugurato il Lecce Club “Peppino Palaia”, storico medico sociale giallorosso. L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di salentini trapiantati nel Milanese, per lo più di Squinzano, coordinati dal presidente Nicola Panariti.

Alla cerimonia d’inaugurazione, prevista per le ore 12 di domenica 5 marzo al Cologno Stadium di Cologno Monzese (quadrante Nord-Est di Milano), in via F.lli Perego, parteciperanno, tra gli altri, anche lo stesso dottor Palaia, il presidente dell’Us Lecce, Saverio Sticchi Damiani e la sua consorte Marina D’Arpe.

In carriera, il dott. Palaia, ha collezionato ben 1.432 panchine in campionato a 146 in Coppa Italia, restando al servizio dell’Us Lecce dal luglio 1977 al luglio 2013 e dal settembre 2017 all’agosto 2020 per un totale di circa quarant’anni.