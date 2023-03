BASKET – Carrozzina, per la Lupiae Team Salento un match da dentro o fuori contro il Palermo

Dopo aver perso nettamente il derby contro la capolista Taranto (68-37) nello scorso weekend, per la Lupiae Team Salento c’è in vista un’esame da dentro o fuori contro il Palermo, gara che metterà in palio il secondo e ultimo posto utile per accedere ai playoff. All’andata vinsero i palermitani per 49-43. Il Lecce, quindi, ha un unico risultato utile per non essere raggiunto e superato in classifica.

“Col Palermo – dichiara il leccese Gigi Guarascio – le sfide non sono mai banali. La posta in palio è decisamente pesante. Noi o loro. Un’intera stagione agonistica racchiusa in un match, ma è anche il bello dello sport. Invitiamo, quindi, tutti a venire al Palaventura di piazza Palio a Lecce, perché, al di là dell’esito della partita, a partire dalle ore 11 di domenica sarà una grande festa nel nome del basket in carrozzina”.

La partita potrà anche essere seguita in streaming su Facebook, pagina Salentoinlinea e Asdlupiaeteamsalento, e sul canale Youtube di Salento in Linea, con la telecronaca di Pino Montinaro e di Piergiorgio Fiorentino.