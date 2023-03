LECCE – Askildsen salta Milano. Banda ancora fuori sede: le ultime

Non ci sarà Kristoffer Askildsen nella trasferta del Lecce a Milano in casa Inter. Il norvegese, oggi, non si è allenato a causa di uno stato influenzale e quasi sicuramente non comparirà nella lista dei convocati che mister Marco Baroni diffonderà domani dopo la rifinitura. Assente anche Lameck Banda, ancora in Zambia per la morte della sua cara nonna, avvenuta nei giorni scorsi. Oltre ai due, non era presente nemmeno Pongracic, ancora in fase di riabilitazione. In differenziato Voelkerling Persson.

Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare, poi la conferenza stampa di Baroni alle ore 12.40.

A proposito della trasferta di Milano: il settore ospiti dello stadio “Meazza” potrebbe essere ancora vietato ai tifosi del Lecce residenti nel Leccese. Da quanto si apprende da fonti ufficiose, infatti, il Prefetto di Milano avrebbe reiterato la richiesta di vietare l’ingresso ai residenti, nonostante il parere negativo del Tar Lombardia di stamani. Se ne saprà di più nelle prossime ore.