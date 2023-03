LECCE – San Siro, il Tar Lombardia rigetta nuovamente la richiesta del Prefetto milanese

A ormai circa 30 ore da Inter-Lecce, il Tar Lombardia mette la parola fine sullo stucchevole ping pong tra autorità riguardo l’apertura del settore ospiti di San Siro anche ai residenti di Lecce e provincia. Alla fine, i tifosi giallorossi possono sorridere. La nota integrale del club di via Costadura appena arrivata.

“L’U.S. Lecce comunica che il TAR Lombardia ha rigettato, con ampia e articolata motivazione, la richiesta con cui il Prefetto di Milano ha chiesto di revocare la decisione adottata ieri dal medesimo TAR.

Per l’effetto, il divieto di trasferta per i residenti di Lecce e provincia è stato ancora una volta ritenuto incongruo, giacché (si cita testualmente la decisione del TAR) “risalendo da un episodio circoscritto e circostanziato nell’ambito di una diversa manifestazione sportiva (Atalanta – Lecce) ne fa conseguire un pericolo di scontri violenti nella partita tra il Lecce e l’Internazionale, laddove la stessa logica seguita condurrebbe alla inammissibile conclusione di ritenere la tifoseria del Lecce pericolosa in quanto tale e non in relazione alle sole circostanze nelle quali sono avvenute gli scontri”.

Aggiunge, inoltre, il TAR “la non rispondenza del decreto prefettizio ad una dimostrata esigenza di prevenzione, manifesta un sostanziale e celato intento punitivo realizzato secondo canoni non conformi alle regole e comunque espressione di sviamento “.

Conclude, infine, il TAR con una ultima considerazione sul documento della Questura di Bergamo del 03/03, precisando che “la denuncia a carico di alcuni tifosi del Lecce per i quali la Questura di Bergamo sta procedendo al vaglio dell’adozione di divieti di accesso a manifestazione sportive non è elemento che giustifichi il provvedimento prefettizio, ma costituisce sintomo di incongruità del medesimo, volto a colpire l’intera tifoseria del Lecce e non soltanto per gli ipotetici responsabili degli illeciti”.

L’auspicio è che a seguito di questa seconda ed argomentata decisone del TAR Lombardia possa finalmente ripartire la vendita dei biglietti per la gara Internazionale FC – Lecce di domenica 05 marzo”.

Aggiornamento delle ore 13.20: Per quanto riguarda i biglietti, queste sono le disposizioni dell’FC Inter:

“Le 345 richieste di rimborso pervenute a Vivaticket entro le ore 14.00 di mercoledì 1 marzo sono già state processate e i relativi tagliandi annullati e rimborsati. Tali tifosi hanno ricevuto una e-mail di conferma rimborso da parte di Vivaticket. Le 838 richieste di rimborso pervenute a Vivaticket dopo le ore 14.00 di mercoledì 1 marzo, fino alle ore 14.00 di venerdì 3 marzo, NON verranno invece processate. I biglietti restano quindi validi per assistere all’evento. I tifosi in questione non hanno quindi ricevuto conferma di rimborso e annullo da parte di Vivaticket e non verranno prese in considerazione le richieste di rimborso ricevute.”

Con riferimento al primo gruppo di richieste, si precisa che essendo il settore sold out, si potrà acquistare il nuovo tagliando in uno dei settori disponibili collegandosi alla pagina https://www.inter.it/it/biglietti/interlecce”.