LECCE – C’è lo scoglio Inter anche per la Primavera: i convocati da mister Coppitelli

Così come la prima squadra, anche la Primavera andrà a far visita all’Inter per la 22esima giornata di campionato, quinta di ritorno. Strepitoso lo stato di forma dei ragazzi di mister Federico Coppitelli, sempre vincenti nelle ultime otto partite e capiclassifica con tre punti di vantaggio sul Frosinone, che ha giocato – e vinto – ieri a Bologna.

Ottimo lo stato di forma anche per la squadra nerazzurra, diretta da Cristian Chivu, reduce da quattro vittorie di fila, imbattuta in campionato dal 25 gennaio. e che vorrà, di certo, vendicare la sconfitta subita all’andata firmata da Berisha su rigore e da Corfitzen.

Si giocherà domani alle ore 11 presso il Centro sportivo “G. Facchetti”. Di seguito i convocati da mister Coppitelli

PORTIERI – Borbei, Moccia;

DIFENSORI – Bruns, Ciucci, Hasic, Pascalau, Dorgu, Munoz, Russo;

CENTROCAMPISTI – Berisha, Hegland, McJannet, Samek, Vulturar;

ATTACCANTI – Corfitzen, Daka, Kljun, Salomaa, Burnete, Bruhn