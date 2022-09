LECCE – Primavera, che soddisfazione! Battuti (ancora una volta) i Campioni dell’Inter

Il Lecce Primavera ricomincia a macinare punti. Così come successo nello scorso campionato, i baby giallorossi piegano in casa la corazzata Inter, battendola per 2-0 con le reti di Berisha e del neo arrivato Corfitzen. La terza vittoria in cinque partite disputate vale il momentaneo secondo posto per i ragazzi di Federico Coppitelli, a un punto dalla Juventus capolista e in compagnia di Roma, Bologna, Torino e Fiorentina (le ultime tre scenderanno in campo tra oggi e domani).

Il Lecce parte subito forte e si divora una palla gol dopo sette minuti con Salomaa che non riesce ad appoggiare in rete un perfetto cross di Munoz. Sterile la reazione nerazzurra, tanto che il Lecce sfiora ancora il gol con Hasic sugli sviluppi di un calcio piazzato. Gli ospiti si fanno vedere con Fontanarosa, pallone bloccato da Borbei, e con una mischia in area avversaria, risolta dallo stesso estremo giallorosso. Poco da segnalare sino al riposo.

La ripresa, però, si apre con un bel tiro di Berisha, a lato di poco, e con la rete del vantaggio dei lupetti grazie a un rigore di Berisha, concesso per fallo di Calligaris su Salomaa. Di lì a poco, il Lecce sfiora il raddoppio con Burnete, la cui girata sfila a lato di un soffio. Al 70′, Kamate fallisce due volte il gol del pari, prima facendosi respingere il tiro a botta sicura da Borbei, poi colpendo il palo sulla sua respinta. I giallorossi ne approfittano e, al 78′, mettono in ghiaccio il risultato col neo entrato Corfitzen che conclude in gol una bella azione corale. La squadra di Coppitelli riesce a respingere i vani tentativi di riaprire l’incontro da parte dei propri avversari e procede sino al triplice fischio senza grossi patemi.

La vittoria sui Campioni d’Italia in carica è decisamente meritata per i lupetti che, dopo la pausa, saranno chiamati a dare continuità di risultati sul campo dell’Udinese (3 ottobre, ore 14.30).

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, Deghi Center

sabato 10 settembre 2022, ore 13

Primavera 1 2022/23, giornata 5

LECCE-INTER 2-0

RETI: 60′ rig. Berisha, 78′ Corfitzen

LECCE (4-3-3): Borbei – Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu – Samek, Vulturar, Berisha – Salomaa (90′ Russo), Burnete, Mommo (56′ Corfitzen). A disp. Moccia, Leone, Abdellauoi, Carrozzo, Gueddar, Daka, Minerva, Borgo, Perricci, Milli. All. F. Coppitelli.

INTER (4-3-3): Calligaris – Zanotti, Guercio, Stabile, Fontanarosa – Martini (64′ Iliev), Andersen (79′ Stankovic), Kamate – Owusu, Sarr (64′ Esposito), Curatolo. A disp. Botis, Basti, Bonavita, Di Maggio, Stante. All. C. Chivu.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore.

NOTE: Ammoniti Samek (L), Zanotti, Pelamatti (I). Rec. 2′ pt, 5+2′ st.