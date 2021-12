LECCE – Primavera da stropicciarsi gli occhi: 2-1 all’Inter ed è seconda vittoria in campionato

Impresa stratosferica del Lecce Primavera di Vito Grieco che batte l’Inter di Christian Chivu (oggi indisponibile) per 2-1, conquistando la seconda vittoria in campionato.

Gara decisamente dominata dal vento e dal freddo che sta spazzando il Salento in queste ore. Le due squadre si studiano a lungo per oltre venti minuti, senza creare grosse occasioni. Al 23′ si sblocca la gara, quasi all’improvviso, con un missile di Salomaa che raccoglie un cross di Nizet dalla sinistra e, di prima intenzione, incrocia il mancino facendo secco Botis. Trovato il vantaggio, il Lecce si rinvigorisce e affonda i colpi, mettendo in serie difficoltà i nerazzurri. Ci prova Vulturar col piattone, tiro parato da Botis che poi, poco dopo, rischia di capitolare per via di una deviazione di testa di un suo difensore. Il Lecce controlla agevolmente la frenesia avversaria e raddoppia allo scadere, grazie a Vulturar che, dopo aver punito la Juventus, punisce anche l’Inter a suo modo: un calcio di punizione a spiovere, tirato forte al centro dell’area. Il pallone non viene toccato da nessuno e s’infila in porta per il clamoroso 2-0 giallorosso.

Chivu, da remoto, prova a cambiare qualcosa per riprendere la partita che gli sta sfuggendo di mano, ma è sempre il Lecce ad essere più pericoloso. Al 54′, Nizet colpisce un palo clamoroso, e Back non riesce a spedirla dentro da due passi. Sul corner successivo, traversa di Salomaa che salta più in alto di tutti ma colpisce in pieno il legno. L’unica replica ospite è un colpo di testa di Curatolo, ben parato da Borbei. Giallorossi scatenati con Back, il cui tiro deviato finisce sui piedi di Macrì che ribatte in porta, reclamando, poi, un fallo di mani ospite, ignorato dall’arbitro. Il solito Peschetola, per i nerazzurri, spara un mancino dal limite che sfiora il palo alla sinistra di Borbei. Al 72′ la possibile svolta del match: Back strattona un avversario e si prende il secondo giallo, anche per qualche parola di troppo verso l’arbitro, andando in anticipo a fare una doccia bollente. Inaspettatamente, è ancora il Lecce a sfiorare il terzo gol con una discesa travolgente di Nizet che poi spara alto. Risponde l’Inter con un tiro strozzato di Iliev che finisce fuori di un palmo, poi con Casadei e Carboni. Al minuto 85, terzo legno del Lecce con un gran tiro di Salomaa che si stampa sul palo. L’Inter la riapre all’88’ cion un gol di Iliev, ma poi il Lecce si chiude bene e porta a casa tre punti di platino per la sua classifica, secondo successo stagionale dopo lo 0-2 di Verona di metà settembre. Mercoledì chiusura d’anno in casa del Pescara prima della pausa.

—

IL TABELLINO

Parabita, Heffort Sport Village

sabato 18 dicembre 2021, ore 11

Primavera 1 2021/22 – giornata 13

LECCE-INTER 2-1

RETI: 23′ Salomaa (L), 39′ Vulturar (L), 88′ Iliev (I)

LECCE (4-3-3): Borbei; Hasic, Torok, Lemmens, Nizet; Gonzalez (89′ Carrozzo), Vulturar, Macrì; Daka, Back, Salomaa. A disp. Bufano, Dima, Russo, Pascalau, Dreier, Gallorini, Trezza, Scialanga, Oltremarini, Coqu, Lippo. All. Grieco.

INTER (4-3-1-2): Botis; Dervishi (80′ Silvestro), Matjaz, Fontanarosa, Carbnoni; Fabbian, Sangalli (66′ Nunziatini), Andersen (46′ Iliev); Casadei; Abiuso (46′ Peschetola), Curatolo (66′ Owusu). A disp. Rovida, Raimondi, Cecchini, Grygar, Villa, Peretti. All. Bonacina (Chivu indisponibile).

ARBITRO: Petrella di Viterbo.

NOTE: Mattinata fredda e ventosa, temperatura 8 gradi, terreno sintetico. Ammoniti: Borbei (L), Sangalli, Nunziatini (I). Espulsi: al 72′ Back (L) per doppia ammonizione. Rec. 0+4.

(foto Coribello/SalentoSport)