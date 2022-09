LECCE – Baroni e la sfida con il Monza: “L’attenzione in campo farà la differenza. Banda ok”. I convocati

Torna a giocare tra le mura amiche il Lecce di Marco Baroni, che ha presentato in conferenza stampa lo scontro diretto di domani con il Monza.

Il tecnico non ha intenzione di sottovalutare l’avversario: “Ho visto le loro parte, non sono in difficoltà. In Serie A non ci sono partite facili, verranno a Lecce con voglia determinazione e qualità. Noi arriviamo con qualche piccola defezione, l’attenzione in campo però farà la differenza in vista di questo importante impegno di campionato”.

Sulla condizione dei suoi: “A settembre tutte le formazioni sono in crescita e stanno seguendo un percorso, noi dobbiamo aumentare l’intensità nel corso dei 90 minuti, così come dobbiamo migliorare l’inserimento dei giocatori appena arrivati, dobbiamo centrare questo step di crescita. I ragazzi devono pensare in sedici, undici più cinque cambi, abbiamo degli infortunati ma ci sono giocatori che possono dare tanto”.

Sulle possibili scelte di formazione: “Per quanto riguarda Banda il trauma distorsivo si è riassorbito completamente, perciò è a disposizione. Blin una straordinaria risorsa perché può giocare in più ruoli: mediano, mezz’ala, lo considero un titolare anche se a volte lo penalizzo. Colombo e Ceesay stanno facendo bene e li devo sostenere. La mia scelta sarà più in funzione di chi fa 50 o 60 minuti. Ho bisogno di tutti e due, ho dubbi su chi partirà, magari riconfermo. In difesa Pongracic titolare? A Torino avrebbe giocato però ha avuto un piccolo risentimento, perciò ho deciso di non rischiare”.

La lista completa dei convocati:

PORTIERI – Bleve, Falcone, Brancolini

DIFENSORI – Baschirotto, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti, Lemmens

CENTROCAMPISTI – Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand

ATTACCANTI – Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Rodriguez, Oudin