DILETTANTI – Ripescaggi, mancate ammissioni e organici di Prima e Seconda Categoria 2022/23

Cominciano a delinearsi anche le griglie di partenza dei campionati regionali di Prima e Seconda Categoria pugliesi.

Nel Direttivo di ieri, 9 settembre, la Lnd Puglia ha preso atto delle rinunce ufficiali di Ascoli Satriano (richiesta di svolgere solo settore giovanile) e di Presicce-Acquarica (richiesta di iscriversi in Terza Categoria), entrambe di Seconda Categoria.

Considerate inattive, per non aver regolarizzato la propria posizione: Spartan Legend di Ginosa, Sportiva Torre a Mare, Trinitapoli: per tutte, ci sarà la radiazione.

Con due provvedimenti straordinari, l’Academy Sava è stato collocato in sovrannumero in Prima Categoria e il Real Putignano in Seconda.

Sono state ammesse in Prima Categoria, attraverso la graduatoria dei ripescaggi: Rinascita Refugees, Real Carovigno, Sammarco. GC San Severo, Asd Fabrizio Miccoli, A. Fragagnano, Top Player Minervino e Arcobaleno Triggiano.

Non ammesse per esaurimento posti: Futura Monteroni, San Pietro Vernotico, Accademia Calcio Monte, Statte, Real Olimpia Terlizzi, Wonderful Bari S. Spirito, TAF Ceglie Messapica e Giallorossi Aradeo.

In Seconda, sono state ammesse: Etra Barletta, Atletico Apricena, Polis Bagnolo, Virtus San Pancrazio, Valesio Sport Torchiarolo, Kale Polis Gallipoli, Bitetto, Sporting Manfredonia, Virtus Calcio Mesagne, Uniti per Cerignola, Villa Casteli e Dimateam.

Non ammesse per esaurimento posti disponibili: Fulgor Molfetta, Olimpia Bitonto, Miclehe Biancofiore, San Donaci, Castrignano, Soccer Stornara, Carmiano Magliano, Diavoli Biancorossi, Pol. Sogliano, Pro San Cataldo Lecce, Audace Palagianello.

Organico Prima Categoria (44 squadre): Academy Sava, Arcobaleno Triggiano, Atl. Peschici, Atl. Pezze, Atl. Vieste, Audace Cagnano, Audace Fragagnano, Calcio Castellana, Canusium, Capo di Leuca, Cursi, Don Bosco Manduria, Fabrizio Miccoli, Fesca Bari, FC Santeramo, Galatina, Giovani Cryos, GC San Severo, Grottaglie, Ideale Bari, Latiano, Noci Azzurri 2006, Noicattaro, Pol. Galatone, RS Crispiano, Real Carovigno, Real Mottola, Real Sannicandro, Real Zapponeta, Rinascita Refugees, Ruffano, S. Vito, Sammarco, Seclì, Soccer Dream Parabita, Sporting Apricena, Stornarella, Top Player Minervino, Troia, Vernole, Virtus Bisceglie, Virtus Lecce, Virtus Molfetta, Zollino.

Organico Seconda Categoria: AC Monte, Alessano, Atl. Apricena, Audace Barletta, Audax San Severo, Bitetto, Soleto, Castelluccio dei Sauri, CD Poggiardo, Civitas Conversano, Dimateam, Elce, Esperia Monopoli, Etra Barletta, Euro Sport Academy, F. Monteroni, Giallorossi Aradeo, G. Palagiano, Grumese, H. Laterza, Kale Polis Gallipoli, La Torittese, Maracana San Severo, Melpignano, New Team Cellamare, Polis Bagnolo, Real Neviano, Real Olimpia Terlizzi, Real Putignano, San Giorgio, San Pietro Vernotico, Soccer Green Surbo, Soccer Team Fasano, Sporting Manfredonia, Statte, Taf Ceglie Messapica, Tricase Asd, Uniti per Cerignola, Valesio Sport Torchiarolo, Villa Castelli, Virtus Calcio Mesagne, Virtus San Pancrazio, Wonderful Bari S. Spirito.

Prossimamente, la suddivisione in gironi e la pubblicazione dei calendari. I campionati di Prima e Seconda prenderanno il via il 2 ottobre; la Coppa Puglia partirà il 5 dello stesso mese.