TRICASE – La Gradinata Est: “Sette motivi per cui chiediamo le dimissioni dell’attuale società”

A distanza di dieci giorni dal primo comunicato (QUI), la Gradinata Est Tricase prende carta e penna e spiega i motivi per i quali chiede le dimissioni in blocco dell’attuale società guidata dal presidente Alfredo Stefanelli. La nota integrale.

La scorsa settimana è stato pubblicato un comunicato a firma Gradinata Est – Ultras Tricase, chiedendo all’attuale società di dimettersi in blocco lasciando il titolo al Sindaco. Riteniamo doveroso spiegare nel dettaglio le motivazioni che ci hanno portato a questa scelta. Intanto chiariamo che la stessa è maturata in seno a ciò che abbiamo visto e continuiamo a vedere in questi anni. Si tratta di un bilancio sull’operato di questa società (a cui riconosciamo l’impegno profuso, il denaro e il tempo messi a disposizione e contro i cui componenti non abbiamo nulla di personale) che come tifosi abbiamo il diritto di fare. Le critiche che muoviamo oggi partono da lontano e sono le stesse che da anni muoviamo a tutte le società che si sono avvicendate, anche se negli anni abbiamo sempre cercato punti di incontro e

ingoiato rospi per il bene del Tricase, con la speranza che dagli errori si potesse imparare, che si potesse migliorare e che si potessero comprendere le nostre aspettative e ambizioni.

Partiamo da un punto: noi non siamo degli sciocchi!, non abbiamo mai preteso il Tricase in Lega Pro, né in serie D, perché in questo decennio abbiamo dimostrato come città e come ambiente sportivo di non meritare neanche di pensare una cosa del genere. Siamo consapevoli del momento storico che stiamo attraversando ma pretendiamo che la nostra passione e questi colori siano trattati con cura, attenzione e rispetto, magari perché no mettendo in campo buone pratiche di gestione e di coinvolgimento della città. Ai risultati sportivi abbiamo sempre anteposto l’importanza di avere una buona organizzazione societaria, progetti a lungo termine e capacità di attrarre i tifosi anche coinvolgendo componenti del tessuto sociale Tricasino all’interno di una visione di calcio improntata sulla sostenibilità economica e la centralità del progetto sportivo. Queste erano e sono le nostre ambizioni, convinti che attraverso la presa di coscienza di ciò che non funziona, si possa ambire a ottenere anche i risultati sul campo. Abbiamo ampiamente dimostrato negli anni che il nostro amore per questa maglia va oltre la qualità della rosa e al semplice risultato e su questo, sia ben chiaro, non accettiamo lezioni da nessuno! E’ pacifico che in questo decennio ci sono state diverse gestioni ma indubbiamente il protagonista principale è stato l’attuale Presidente in carica e dunque è a lui che oggi ci rivolgiamo muovendo critiche chiare, puntuali e basate sui fatti:

1/ Nonostante i nostri reiterati inviti, ad oggi dopo tutti questi anni, siamo nella condizione di avere un Presidente che incarna la figura di Direttore Sportivo, Direttore Generale e consigliere dell’allenatore. Praticamente un uomo solo al Comando, cosa che non è mai positiva in nessun ambito. L’impressione che abbiamo è che questa situazione sia a lui gradita in quanto gli consente di fare ciò che crede, come crede. Lo invitiamo a convincerci del contrario.

2/ La gestione comunicativa avviene tramite la cura di una semplice pagina facebook che di fatto è il canale ufficiale dell’ASD Atletico Tricase. Nonostante il nostro reiterato invito al Presidente di dare questo compito a persone più avvezze a quelle che sono le dinamiche social, questo strumento viene usato in un modo che non gradiamo andando solo a peggiorare la nostra immagine già compromessa. Una comunicazione lontana anni luce da quella di altre società che militano anche in categorie modeste che si sforzano di coinvolgere la popolazione creando appeal attorno al progetto. Verificare la veridicità di ciò è semplice. Basta andare su Facebook.

3/ Il mancato allargamento ad altri soggetti. A tal proposito ci chiediamo: se il Presidente dopo tutti questi anni si trova da solo a gestire economicamente una squadra in una città come Tricase qualche motivo ci sarà? Non possiamo sempre imputare agli altri la responsabilità di ciò. Il nostro presidente (al di là delle dichiarazioni) si è mai speso in tal senso? O dobbiamo pensare che in fondo l’obbiettivo sia quello di mantenere lo status quo per tenere il giocattolino tutto per se evitando di condividere le scelte con altri?

4/ Se l’aspetto organizzativo è stato deficitario magari poteva essere compensato da quello sportivo ma anche qui i numeri sono impietosi e parlano chiaro! L’attuale Presidente ha rilevato la squadra nel 2010/2011 con il Tricase che militava in Eccellenza dopo due anni di gestione nella stagione 2012/2013 siamo retrocessi nel campionato di Promozione. Siamo impantanati in questo campionato da dieci anni e con una retrocessione in l^ Categoria nella stagione 2018/2019 scongiurata a causa del Covid-19 che ci ha restituito un ripescaggio in Promozione nel 2020. L’anno scorso era stata allestita una buona rosa che in questa stagione andava migliorata. Così non è stato, con l’aggravante delle dichiarazioni trionfalistiche durante la presentazione della squadra e sulla pagina ufficiale. Parole fuori luogo, stonate per le nostre orecchie conoscendo i soggetti in questione. Il campo è stato impietoso con una squadra indebolita che si trova ben distante dalle posizioni di vetta.



5/ Vediamo intorno a noi tantissime realtà che riescono a fare calcio in modo serio e sostenibile. Ciò significa che quello che chiediamo è possibile da realizzare attingendo alla volontà e alla capacità di saper aggregare. Noi non abbiamo avuto modo di apprezzare neanche un tentativo in tal senso e quelli che negli anni si sono avvicinati all’ambiente rossoblù sono puntualmente andati via. Come mai?

6/ Stile della società nei comportamenti. Come esempio citiamo l’episodio accaduto nella trasferta di Taurisano dove la società dicendo di aver dimenticato i cartellini ha fatto iniziare l’incontro con un quarto d’ora di ritardo. In realtà il vero motivo (poi palesatosi) del procurato disagio era quello di aspettare un calciatore che sarebbe arrivato in ritardo (roba che neanche agli amatori…). Questi atteggiamenti da furbetti di quartiere per noi rappresentano un danno all’immagine di tutta la città.

7/ I calciatori. Non abbiamo nulla contro la squadra. I calciatori sanno benissimo che negli anni abbiamo dispensato applausi anche al termine di prestazioni imbarazzanti. L’unica cosa che abbiamo sempre preteso da loro è stato l’impegno e la voglia di onorare la maglia, poi nel calcio si vince e si perde. I calciatori nella partita contro il Ceglie, hanno preferito tirare dritti verso gli spogliatoi senza salutare i Tricasini che come in ogni trasferta (da trenta anni a questa parte) non hanno mai fatto mancare loro il supporto. Su questo comportamento preferiamo glissare, saranno loro a farsi un esame di coscienza se ne sentono la necessità. In conclusione registriamo con sincero rammarico una disaffezione generale per il Tricase da parte della città e crediamo che questo sia in gran parte il risultato di quanto detto sopra. Purtroppo non abbiamo mai visto un tentativo da parte di chi è al timone della nave di invertire la rotta. Per quanto ci riguarda non continueremo a galleggiare nella rassegnazione accettando passivamente questa situazione. Non lo abbiamo fatto in passato e non intendiamo farlo ora. Lo sgabuzzino adiacente gli spogliatoi, addobbato con qualche foto ingiallita utilizzato come sede della società o meglio come circolo ricreativo, non può più essere l’emblema attuale di una realtà sportiva che ha scritto pagine importanti di storia calcistica. Non lo facciamo a cuor leggero perché parliamo di persone con cui abbiamo condiviso un percorso ma che hanno avuto tantissimo tempo per dimostrare con i fatti che un modo diverso di fare calcio era possibile. Oggi i fatti parlano chiaro e riteniamo più che

mai doveroso un passo indietro da parte di questa società invitandola a consegnare il titolo al Sindaco quanto prima. Accada quel che accada continueremo a pretendere dignità per questa città, per questa maglia e per i suoi colori con la sciarpa al collo e con la quercia nel cuore.

Noi, TUTTI QUANTI, siamo il Tricase Calcio! Non dimentichiamolo mai.

LIBERATE IL TRICASE CALCIO