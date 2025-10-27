TAVIANO-LEVERANO – Emozioni a non finire, sei gol e un giusto pareggio al “San Giuseppe”

Spettacolo ed emozioni nel derby d’alta quota tra Taviano e Leverano che al “San Giuseppe” regalano sei gol e un pareggio giusto per quanto visto in campo. Giornata di sport e passione, con spalti gremiti di tifosi con famiglie e bambini a godersi una partita intensa e ricca di capovolgimenti di fronte.

Le due squadre partono subito forti, senza troppi tatticismi. Il primo brivido arriva al 7’ con Magoia che impegna Palma, bravo a deviare in angolo. Risponde il Taviano con una punizione di Manisi che sfiora la traversa e un’incursione di Caragnulo fuori misura. Al 22’ il Leverano passa in vantaggio: punizione dalla trequarti e colpo di testa vincente di Magoia. I giallorossi vacillano e al 30’ Laena sfiora il raddoppio con un sinistro dal limite. Al 38’ proteste dei locali per un presunto tocco di mano in area sugli sviluppi di un piazzato di Manisi, ma l’arbitro lascia proseguire. Prima del riposo, ancora Manisi tenta una spettacolare rovesciata che termina fuori, mentre sull’altro fronte Valentino colpisce la traversa dai 20 metri.

Nella ripresa il ritmo aumenta. Caputo, al debutto con il Taviano, colpisce la traversa con l’esterno al 10’. Al 14’ Carrozza spedisce fuori una rovesciata da dentro l’area. I padroni di casa insistono e al 18’ ancora Caputo sfiora l’incrocio con un tiro dal limite. Il pari è nell’aria e arriva poco dopo: Gennari sfrutta una palla vagante sul secondo palo e insacca l’1-1. Passano appena due minuti e il Leverano torna avanti grazie a un gran tiro di Vaschetto che si infila all’angolino. Il Taviano reagisce immediatamente: al 28’ ancora Caputo inventa un cross preciso per Gennari che firma la doppietta personale per il 2-2. Il finale è pirotecnico. Gli ospiti trovano nuovamente il vantaggio al 40’ con Laena, che capitalizza un errore difensivo e fulmina Palma con un diagonale sotto la traversa. Ma il Taviano non si arrende e al 43’ trova il 3-3 con un bolide di Iurato che colpisce il palo e si insacca alle spalle di Conte.

Un pareggio giusto che premia lo spirito battagliero di entrambe le squadre, protagoniste di un match vibrante e spettacolare, degno della parte alta della classifica. Taviano e Leverano confermano di essere due realtà solide e destinate a recitare un ruolo da protagoniste nel prosieguo del torneo.

IL TABELLINO

Taviano, stadio “San Giuseppe”

domenica 26.10.2025, ore 16

Promozione gir. B 2025/26, giornata 8

F. TAVIANO-LEVERANO 3-3

RETI: 22′ pt Magoia (L), 20′ st e 27′ st Gennari (T), 23′ st Vaschetto (L), 40′ st Laena (L), 43′ st Iurato (T)

TAVIANO: Palma, Levanto (29′ st Verri), Caragnulo, Savino (6′ st Caputo), Dorini, Aranda, Portaccio (6′ st Carrozza), Giannuzzi, Negro (22′ st Iurato), Manisi, Baclet (14′ st Gennari). All. Marino.

LEVERANO: Conte, Suppressa, Giannotti, Vaschetto, De Pascalis D., Pasculli (19′ pt De Carlo), Mancarella (11′ st Alemanni), Valentino (46′ st De Luca), Magoia, Laena (46′ st Sanyang), De Pascalis C. (29′ st Spedicato). All. Patruno.

ARBITRO: Albano di Taranto.

NOTE: ammoniti Iurato (T), Vaschetto, Alemanni (L). Rec. 2′ pt, 5′ st.