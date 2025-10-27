ECCELLENZA – Bisceglie balza in vetta. Domenica di sorrisi per Taurisano, Maglie e Galatina: i tabellini

Cambio della guardia al vertice della classifica di Eccellenza. Il Bisceglie stende il Taranto con un gol di Citro, lo stacca in classifica e, sfruttando il pareggio del Brindisi a Racale, passa al comando in solitaria. Per il Taranto c’è un nitido campanello d’allarme che risuona: solo un punto nelle ultime tre partite.

Bene il Canosa che guadagna la seconda piazza in condominio col Brindisi e benissimo anche il Racale di Sportillo che mette i brividi per 80′ minuti ad una delle favorite per l’approdo in Serie D. Si allunga a dieci la striscia di risultati positivi per il Galatina che passa di misura ad Acquaviva e tiene il ritmo playoff. Allarma rosso anche in casa Brilla Campi, sconfitto anche dal Polimnia in casa, e per il Novoli, beffato al “Cezzi” dallo Spinazzola. Entrambe le salentine sono al terzo ko di fila. Dopo sei turni, ritorna alla vittoria la Toma Maglie che batte uno sfortunato Ugento, a secco di successi da sei giornate. Continua la risalita in classifica il Taurisano che con un gol di Cabrera si aggiudica il derby col Gallipoli e si porta a 12 punti, allungano la serie positiva a sei dopo gli zero punti nelle prime cinque partite.

I tabellini della giornata 11 di Eccellenza Pugliese.

BRILLA CAMPI-POLIMNIA 1-2

RETI: 38′ pt Cavaliere (BC), 37′ st Tatullo (P), 39′ st Serafino (P)

BRILLA CAMPI: De Matteis, De Luca, Carrozzo (47′ st Cucci), Calò, Layus, Giglio, Mossolini (34′ st Vantaggiato), Flordelmundo (18′ pt Olibardi), Cavaliere (16′ st Mariano), Marti, De Gaetani. All. Calabuig.

POLIMNIA: De Giosa, Panebianco, Anaclerio (24′ st Tatullo), Nacci, Divittorio, Zaccaria, Morleo, Tirera (9′ st Marasciulo), Ingredda (18′ st Serafino), Dellino (14′ st Mendez), Romano (18′ st Mercurio). All. Anaclerio.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

NOVOLI-N. SPINAZZOLA 0-1

RETI: 29′ pt Faye

NOVOLI: Suma, Sorino, Leone, Maccarrone, Lobjanidze, Toral, Ferreira, Giacomazzi (39′ st De Blasi), Duque, Mancarella, Quarta (43′ st Milanese). All. Luperto.

N. SPINAZZOLA: Liso, Zingaro (32′ st Leone), Erminio (19′ st Losappio), Stefanini, Ripanto, Pizzo, Cucumazzo, Colonna (19′ st Carlucci), Faye (7′ st Ferrero), Bonanno, Ousfar (13′ st Silvestri). All. Di Domenico.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

—

BISCEGLIE-TARANTO 1-0

RETI: 35′ st Citro

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna, Graziano (15′ pt Visani), Di Fulvio, Ciurlo, Cifarelli, Martino (23′ st Castro), Lavopa, Citro (40′ st Traore), Lopez (46′ st Gonzalez), Sene (1′ st Martinez). All. Di Meo.

TARANTO: Capogna, Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti, Derosa, Etchegoyen (15′ st Calabria), Di Paolantonio (39′ pt Vukoja), Marino (39′ st Souare), Losavio (39′ st Malltezi), Imoh (24′ st Kordic), Monetti. All. Danucci.

ARBITRO: Della Porta di Benevento.

—

ATL. ACQUAVIVA-GALATINA 0-1

RETI: 1′ st Martano

ATL. ACQUAVIVA: Ditoma, Marrone, Asselti, Fucci, Patronelli (10′ st Pucinelli), Taal, Guglielmi, Rucci, Garcia, Reyes, Girardi (1′ st Pesce). All. Solidoro.

GALATINA: Caroppo, Vergara, Vigliotti, Dell’Anna, Arnesano, Liquori, Valentini, Mengoli, Karim (15′ st Miglietta), Macrì, Martano. All. Longo.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

FOGGIA INCEDIT-VIRTUS MOLA 2-2

RETI: 22′ pt e 28′ st Altamura (M), 16′ st e 37′ st Siclari (F)

FOGGIA INCEDIT: Sciretta, Rubino, Delle Noci, Stele, Delli Carri, Cardellino, Cortopasso, Kamara (10′ st Cateniello), Senatore, Dembele, Siclari. All. La Salandra.

VIRTUS MOLA: Colonna, Daniele, Pacucci, Ungredda, Natuzzi, Campanella, Marzulli, Altamura, Capobianco (15′ st Bottalico), Massari, Pignataro. All. Caricola.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

RACALE-BRINDISI 1-1

RETI: 5′ pt Barbero (R), 34′ st Ferrari (B)

RACALE: Colazo, Vitale (47′ st Cardinale), Pennetta, Pirretti, Sarmiento, My, De Vito (13′ st Thiam), Perez, Arias, Barbero, Massimi (42′ st Abatelillo). All. Sportillo.

BRINDISI: Antonino, Mancarella (1′ st Carpineti), Gori (18′ st Scoppa), Bernaola, Lanzolla, Lobosco, Benvenga, Scaringella (34′ st Mangialardi), Saraniti, Langone (18′ st Ferrari), Cauteruccio (41′ st Brigida). All. Ciullo.

ARBITRO: Oliva di Nocera Inferiore.

—

S. MASSAFRA-UC BISCEGLIE 1-3

RETI: 5′ pt D’Elia (B), 22′ pt Zinetti (B), 31′ st Sosa (M), 37′ st Ramos (B)

S. MASSAFRA: Bufano, Martino, Neris (31′ pt Buzzi), D’Arcante, Pinto F., Ligorio (16′ st Sosa), Secondo (38′ st Morisco), Iaia, Maiorino, Dell’Atti (1′ st Nazzaretto), Caserta (1′ st Diwouta). All. D’Alena.

UC BISCEGLIE: Lullo, Bufi, Farinola, Diomande (21′ st Ngom), Cappellari, Bocchino, Kone, Bonicelli (10′ st Ramos), D’Elia (31′ st Soldani), Saani (41′ st De Blasio), Zinetti (24′ st Loseto). All. Rumma.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

CANOSA-BITONTO 2-0

RETI: 45′ pt Jimenez, 31′ st Barrasso

CANOSA: Tarolli, De Gol, Gomes F., Lamacchia, Lanzone, Solano R., Cafagna (10′ st Strambelli), Iagulli, Farinola, Di Piazza, Jimenez. All. De Candia.

BITONTO: Cozzella, Catalano, Delgado, D’Alba, Marchitelli, Cafarella, Napoli, Milella, Rotondo, Cutrone, Demichele. All. Zinfollino.

ARBITRO: D’Ambrosia di Bari.

—

TAURISANO-GALLIPOLI 1-0

RETI: 43′ pt Cabrera

TAURISANO: Negro, Lezzi, Romano, De Vasconcelos, Solidoro, Cabrera, Quarta (19′ st Ponzo), Maiolo (36′ st Pasca), Mingiano, Garcia (24′ st Andrade), Caruso (14′ st D’Ettorre). All. Oliva.

GALLIPOLI: Menendez (38′ st Salvadore), Marzio (41′ st Carrozza), Paglialunga (31′ st Schirosi), Vidal, Fernandes, Cardinale, Camacho, Beitia, Magalhaes (5′ st Godoy), Gonzalez, Sanchez (51′ st Bertagnini). All. Salvadore.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

A. TOMA MAGLIE-UGENTO 2-1

RETI: 11’ pt Ongania (M), 37’ pt Urbano (U), 8’ st Bah (M)

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Guevara, Ongania, Galvez, Amato, Mutisi (31’ st Castellaneta), Martina, Diaz, Fernandez, Duarte (31’ st Urso), Alfarano (1’ st Bah, 48′ st Negro). All. Giuliatto.

UGENTO: Trezza, Marchionna (47’ st Schito), Boglic, Albin Gomez (32’ st Tavdirigze), Macias, Martinez, Carrozzo J. (32’ st Scarlino), Regner, Carrozzo G., Rivadero, Urbano. All. Di Michele.

ARBITRO: Emanuele Mongelli di Lecce.

(US Ugento Calcio) – L’Ugento perde in maniera immeritata in casa della Toma Maglie. Una partita stregata per il team ugentino che domina la partita per larghi tratti ma esce sconfitto di misura Dal “Tamborino Frisari”. E sul finale pesa in maniera sostanziale e decisiva una topica del direttore di gara che nega un chiaro calcio di rigore agli ospiti e “inventa” per l’occasione un calcio di punizione a due in area. Una decisione errata e che condiziona la partita in maniera inequivocabile. Pronti via e l’Ugento va vicino al vantaggio già al 2’. Rivadero scappa sulla destra, cross al bacio per l’accorrente Urbano che stacca in maniera perentoria, colpisce di testa e manda di un nulla il pallone fuori. Passano un paio di minuti e lo stesso argentino è servito stavolta dalla sinistra da Jason Carrozzo all’altezza del dischetto del rigore, ma al momento di calciare scivola e manda alto. Il Maglie passa al minuto undici. Trezza manda in angolo una punizione dal limite di Fernandez, sulla palla dal corner Ongania colpisce di testa sul secondo palo e mette dentro. La formazione allenata da David Di Michele si riorganizza subito, Jason Carrozzo si accentra dalla sinistra, destro forte e Catelli si rifugia in angolo. Urbano si incunea per vie centrali al minuto 19’, esplode un tiro in corsa dai 25 metri, sfera alta. Carrozzo al 25’ impegna il portiere avversario su calcio di punizione dal limite. È un monologo ugentino premiato al 37′ da un gol più che meritato. Il marcatore è Urbano, il più pericoloso dei suoi. Rivadero lavora palla a sinistra e la crossa in area, la spizzata del centrocampista argentino manda la sfera in buca d’angolo. In chiusura di prima frazione, l’Ugento ha l’occasione per ribaltare il risultato. Regner disegna calcio sulla sinistra, assistenza sul secondo palo per Rivadero che in tuffo di testa non centra la porta per centimetri.

Ospiti pericolosi in apertura di ripresa, conclusione a giro dal limite di Albin Gomez di poco fuori. Minuto 8’, il Maglie si riporta in vantaggio: Duarte sfonda a sinistra, entra in area e serve sottomisura il più semplice dei palloni per Bah, lesto a insaccare. La formazione in trasferta spinge a sinistra, due azioni in fotocopie e nessuno pronto al tocco vincente. A sventare la seconda opportunità è Catelli che manda in angolo. Dalla bandierina il pallone arriva in area per Albin Gomez, controllo e destro che si stampa sulla traversa. L’azione continua, Rivadero viene colpito da un intervento falloso di un avversario ma il direttore di gara non assegna il sacrosanto rigore ma un calcio di punizione a due. La sfortuna si accanisce con l’Ugento, lo schema sul piazzato porta alla conclusione in giallorossi ionici, palla sul palo e mischia ma il Maglie si salva. Locali pericolosi in ripartenza, sul fronte opposto Boglic va vicinissimo a trasformare di mancino una punizione dal limite. Martinez e compagni sono encomiabili, lasciano sul campo ogni stilla di energia ma il risultato non cambia più sino al triplice fischio finale che arriva a sancire la più beffarda delle sconfitte. Domenica prossima si torna tra le mura amiche, a Ugento arriva il Brilla Campi.