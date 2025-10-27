NARDÒ – Prezioso punto per il Toro che esce indenne da Andria

Da Andria il Nardò torna a casa con un buon punto che, in parte, mitiga la sconfitta di domenica scorsa contro l’Heraclea. Al “Degli Ulivi” finisce senza reti una partita combattuta e intensa.

La gara si accende subito: al 2’ Trombino di testa sfiora il vantaggio su cross di Giorgione, mentre D’Anna risponde al 6’ calciando sull’esterno della rete. Il Nardò approccia meglio la sfida, mantenendo il possesso e mettendo in difficoltà la Fidelis. Qualche scintilla a centrocampo e primi cartellini per Ronchi, Addae e Orlandi testimoniano l’agonismo del match. Gli ospiti sfiorano il gol al 40’ su deviazione pericolosa di Banse che costringe Giardino a un intervento prodigioso. Lo stesso Banse, poco dopo, spreca una buona occasione calciando sull’esterno anziché servire un compagno libero.

Nel secondo tempo la Fidelis alza il baricentro. Scaringella inserisce forze fresche con Montero e Tsioungaris, ma un episodio dubbio alimenta le proteste andriesi: Montero lanciato a rete viene fermato dall’arbitro per ammonire Fornasier dopo un fallo precedente, interrompendo una chiara occasione da gol. I biancazzurri continuano comunque a premere: al 64’ Trombino manda di poco fuori di testa, poi al 75’ sfiora ancora il gol con una girata che lambisce il palo. Il Nardò però resta vivo e pericoloso: Addae impegna Giardino con un colpo di testa e all’80’ D’Anna sciupa l’occasione più nitida dell’incontro tirando a lato da ottima posizione dopo un assist di tacco di Risolo. Nel finale Scaringella getta nella mischia Dalla Riva e il giovane Barberini, al debutto stagionale, mentre il Nardò risponde con Trinchera. A ridosso del novantesimo Montero prova a sbloccare il punteggio ma il suo colpo di testa è troppo debole per impensierire Galli. Nei quattro minuti di recupero non succede più nulla.

Il pareggio rispecchia l’andamento della gara: equilibrio, grande intensità e poche vere palle gol. Il Nardò torna a casa con un punto prezioso e ulteriori segnali di crescita, mentre la Fidelis rallenta la propria corsa ai piani alti, pagando un po’ di stanchezza e di imprecisione in fase offensiva. Dopo due trasferte consecutive, domenica il Nardò ritorna al “Giovanni Paolo II”, avversario di turno sarà l’Acerrana.

—

IL TABELLINO

Andria, stadio “Città degli Ulivi”

domenica 26.10.2025, ore 16

Serie D/H 2025/26, giornata 9

F. ANDRIA-NARDÒ 0-0

F. ANDRIA: Giardino, Ronchi (35′ pt Banse), Cipolletta, Allegrini, Allushaj (13′ st Tsioungaris), Tagliarino (32′ st Dalla Riva), Giorgione (40′ st Barberini), Ciracì, Matheus (13′ st Montero), Orlandi, Trombino. All. Scaringella.

NARDÒ: Galli, Calderoni, Gigliotti, Fornasier, Minerva, Garnica (22′ st De Luca), Addae, Risolo (43′ st Trinchera), Sall, D’Anna, Elia. All. De Sanzo.

ARBITRO: Giannì di Reggio Emilia.

RISULTATI E CLASSIFICA