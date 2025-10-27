TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 2ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 2
(26.10.2025 h 14.30)
Atl. Melpignano-AP Specchia 2-3
Atl. Salve-Andrano Castiglione 4-2
GC Muro-Palmariggi 1-2
V. Neviano-Cutrofiano AM 2-1
Choriana-Sannicola 1-7
Riposa LM Scorrano
CLASSIFICA
Atl. Salve 6
Palmariggi 4
V. Neviano 4
AP Specchia 4
LM Scorrano 3
Sannicola 3
Andrano Castiglione 3
Choriana 1
GC Muro 0
Cutrofiano AM 0
Atl. Melpignano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 3
(02.11.2025 h 14.30)
Andrano Castiglione-V. Neviano
AP Specchia-Atl. Salve
Cutrofiano AM-GC Muro
Choriana-LM Scorrano
Sannicola-Atl. Melpignano
Riposa Palmariggi