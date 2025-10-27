TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 2ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 2
(26.10.2025 h 14.30)
Atl. Copertino-S. Guagnano 2-0
Kick Off A.-Calimera 4-2
Lizzanello-Club Salento Lecce 3-0
Merine-Salento Soccer A. 3-1
Seclì-V. Collepasso 1-2
S. Veglie-Alixias 3-0
CLASSIFICA
S. Veglie 6
V. Collepasso 6
Lizzanello 4
Kick Off A. 4
Alixias 3
Atl. Copertino 3
Merine 3
Seclì 1
Calimera 1
Salento Soccer A. 1
S. Guagnano 1
Club Salento Lecce 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 3
(02.11.2025 h 14.30)
Alixias-Lizzanello
Calimera-Salento Soccer A.
Club Salento Lecce-Atl. Copertino
S. Guagnano-Seclì
S. Veglie-Merine
V. Collepasso-Kick Off A.