foto: Taviano-Leverano
ph: SalentoSport

PROMOZIONE/B – Tutti i tabellini dell’ottava giornata

PROMOZIONE Lun. 27 Ott. 2025, 15:30

Promozione puglia girone B: i tabellini dell’ottava giornata.

TAVIANO-LEVERANO 3-3
RETI: 22′ pt Magoia (L), 20′ st e 27′ st Gennari (T), 23′ st Vaschetto (L), 40′ st Laena (L), 43′ st Iurato (T)

TAVIANO: Palma, Levanto (29′ st Verri), Caragnulo, Savino (6′ st Caputo), Dorini, Aranda, Portaccio (6′ st Carrozza), Giannuzzi, Negro (22′ st Iurato), Manisi, Baclet (14′ st Gennari). All. Marino.

LEVERANO: Conte, Suppressa, Giannotti, Vaschetto, De Pascalis D., Pasculli (19′ pt De Carlo), Mancarella (11′ st Alemanni), Valentino (46′ st De Luca), Magoia, Laena (46′ st Sanyang), De Pascalis C. (29′ st Spedicato). All. Patruno.

ARBITRO: Albano di Taranto.

PUTIGNANO-MESAGNE 0-3
RETI: 31′ pt Manta Al., 33′ st Diop, 33′ st rig. D’Amanzo

PUTIGNANO: Loliva, Taddeo, Nitti, Casulli (22′ st Vincenti), Intini, Amendolagine, Daddato (10′ st Guglielmi), Mezzapesa, Caliò, Novelli, Colucci. All. Messina.

MESAGNE: Colapietro, Ribezzi, Diop (40′ st Assindi), Ndiaye, D’Amanzo, Ndom, Giancola (16′ st Pastore), Ndiaye A., De Carlo (1′ st Mbaki), Manta And. (40′ st Taveri), Manta Ale. (1′ st Duku). All. Funaro.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

SQUINZANO-OSTUNI 1-2
RETI: 11′ pt Zolezzi (O), 30′ st Ancora (S), 36′ st Semeraro (O)

SQUINZANO: Partal, Tarantino (9′ st Longo), Nobile, Fruci, Greco, Gueye (9′ st Zecca), Nuzzo (15′ st Libertini), Poleti, Quarta, Pignataro, Ancora. All. Politi.

OSTUNI: Cocozza, Parisi, Natola (22′ st Tamburrano), Narducci, Gomez, Frumento (38′ st Semeraro), Thiam (35′ st Caruso), Convertino (22′ st Balanda), Zolezzi (9′ st Bari), De Pasquale, Sowe. All. Bruni.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

TRICASE-MANDURIA 2-2
RETI: 8′ pt Caracciolo (T), 36′ pt Siverio (M), 9′ st Palumbo (T), 30′ st aut. Cavalieri (M)

TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Coulibaly, Caracciolo, Zanazzi (20′ st Caputo), Cavalieri, Torsello, Palumbo, Amico, De Giorgi, Graziano. All. Branà.

MANDURIA: Di Serio, De Mitri, Donno, Prinari, Solimeno, Stranieri, Sernia, Romano (25′ st Ndiaye), Diaz, Siverio, Cecchin. All. Tartaglia.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

COPERTINO-GINOSA 0-1
RETI: 35′ pt Secka

COPERTINO: Margiotta, Sperti, Faggiano (37′ st Frisenda), Bruno (20′ st Quarta), Stella, Perrone, Prete (7′ st Mariano), Mazzotta, Nestola, Taurino (29′ st Ciccarese), Fatty. All. De Benedictis.

GINOSA: Laghezza, Cimarrusti, Lavazza, Coronese (20′ st Fede), Carlucci, Ventura, Telesca, Faccini (37′ st Gallitelli), Villani (33′ st Casucci), Panzarea, Secka (14′ st Molina). All. Delle Foglie.

ARBITRO: Spluga di Brindisi.

TERRE DI ACAYA E ROCA-V. MATINO 3-1
RETI: 2′ pt Espindola (T), 20′ pt Ciriolo (M), 35′ st Almeyra (T), 38′ st Cisternino (T)

TERRE DI ACAYA E ROCA: Montagnolo, Cisternino, Porpora (20′ st Pasca), Garcia, Piccinno (1′ st Almeyra), Plevi (20′ st Murrone), Raffin, Valentini (1′ st Diaz), Bolognese, Del Bue, Espindola (32′ st De Nigris). All. Greco.

V. MATINO: Cherillo, Rutigliano (10′ st De Marco), Monteleone, De Vito, Maruccia (33′ st El Fattach), De Lorenzis (1′ st Spennato), Marzo, Maraschio (1′ st Pinto), Ciriolo, Garcia, Maniglio. All. Grasso.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

CAROVIGNO-ARBORIS BELLI 0-1
RETI: 27′ pt Pascale

CAROVIGNO: Lamarina, Leo (39′ st Scoditti), Perrone M., Lanzillotti G. (15′ st Venere), Lanzillotti T., Perrone A., Kaba (15′ st Ganoshi), Leobille (39′ st Troisi), Turco M. (49′ st De SImone), D’Ippolito, Turco F. All. Franco.

ARBORIS BELLI: Schina, Avella, Lippo (43′ pt Terrafino), Iaia, Manfredi, Pascale (47′ st Miccolis), Raia (39′ st Castagna), Urrutia, Taldone (49′ st Torrisi), Longo, Moretti. All. Calicchio.

ARBITRO: Lembo di Bari.

V. LOCOROTONDO-SAVA 1-2
RETI: 18′ st Fabiano (“), 43′ st Gatto (S), 49′ st rig. Mastronardi (L)

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Palmisano, Laguardia (33′ st Legrottaglie), Lacirignola,Neglia (20′ st Romanazzo), Prete, Natale J. (35′ st Simeone), Savoia, Natale R. (23′ st Galeone), Mastronardi, Quazzico. All. Calabretto.

SAVA: Pizzaleo, D’Andria, Fornaro, Napolitano (27′ st Lippo), Fabiano, Chiochia, Palmisano (40′ st Lombardi), Spataro (16′ st Mirizzi), Kpama (16′ st Gatto), Vapore, Amatulli. All. Malacari.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

TREPUZZI-BAGNOLO 2-2
RETI: 20′ pt Alessandrì (B), 17′ pt Scardia (T), 5′ st rig. Villani (B), 11′ st Renna

TREPUZZI: Quarta, Renna, Karamo, Iaia (1′ st Greco), Brindisino, Miglietta, Toraldo (1′ st Giannuzzi), Scardia (10′ st Riezzo), De Marco (22′ st Pezzuto), Aguilar, Agui. All. Miglietta.

BAGNOLO: Centonze, Marino; Alessandrì, De Giorgi, Treolizzo, Chiri, Angelini, Ture (1′ st De Vito), Villani (27′ st Lanciano), Diop, Afrune (10′ st Vincenti). All. De Icco.

ARBITRO Calderoni di Bari.

