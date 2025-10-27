foto: Taviano-Leveranoph: SalentoSport
PROMOZIONE/B – Tutti i tabellini dell’ottava giornata
Promozione puglia girone B: i tabellini dell’ottava giornata.
TAVIANO-LEVERANO 3-3
RETI: 22′ pt Magoia (L), 20′ st e 27′ st Gennari (T), 23′ st Vaschetto (L), 40′ st Laena (L), 43′ st Iurato (T)
TAVIANO: Palma, Levanto (29′ st Verri), Caragnulo, Savino (6′ st Caputo), Dorini, Aranda, Portaccio (6′ st Carrozza), Giannuzzi, Negro (22′ st Iurato), Manisi, Baclet (14′ st Gennari). All. Marino.
LEVERANO: Conte, Suppressa, Giannotti, Vaschetto, De Pascalis D., Pasculli (19′ pt De Carlo), Mancarella (11′ st Alemanni), Valentino (46′ st De Luca), Magoia, Laena (46′ st Sanyang), De Pascalis C. (29′ st Spedicato). All. Patruno.
ARBITRO: Albano di Taranto.
—
PUTIGNANO-MESAGNE 0-3
RETI: 31′ pt Manta Al., 33′ st Diop, 33′ st rig. D’Amanzo
PUTIGNANO: Loliva, Taddeo, Nitti, Casulli (22′ st Vincenti), Intini, Amendolagine, Daddato (10′ st Guglielmi), Mezzapesa, Caliò, Novelli, Colucci. All. Messina.
MESAGNE: Colapietro, Ribezzi, Diop (40′ st Assindi), Ndiaye, D’Amanzo, Ndom, Giancola (16′ st Pastore), Ndiaye A., De Carlo (1′ st Mbaki), Manta And. (40′ st Taveri), Manta Ale. (1′ st Duku). All. Funaro.
ARBITRO: Saponaro di Foggia.
—
SQUINZANO-OSTUNI 1-2
RETI: 11′ pt Zolezzi (O), 30′ st Ancora (S), 36′ st Semeraro (O)
SQUINZANO: Partal, Tarantino (9′ st Longo), Nobile, Fruci, Greco, Gueye (9′ st Zecca), Nuzzo (15′ st Libertini), Poleti, Quarta, Pignataro, Ancora. All. Politi.
OSTUNI: Cocozza, Parisi, Natola (22′ st Tamburrano), Narducci, Gomez, Frumento (38′ st Semeraro), Thiam (35′ st Caruso), Convertino (22′ st Balanda), Zolezzi (9′ st Bari), De Pasquale, Sowe. All. Bruni.
ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.
—
TRICASE-MANDURIA 2-2
RETI: 8′ pt Caracciolo (T), 36′ pt Siverio (M), 9′ st Palumbo (T), 30′ st aut. Cavalieri (M)
TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Coulibaly, Caracciolo, Zanazzi (20′ st Caputo), Cavalieri, Torsello, Palumbo, Amico, De Giorgi, Graziano. All. Branà.
MANDURIA: Di Serio, De Mitri, Donno, Prinari, Solimeno, Stranieri, Sernia, Romano (25′ st Ndiaye), Diaz, Siverio, Cecchin. All. Tartaglia.
ARBITRO: Antico di Brindisi.
—
COPERTINO-GINOSA 0-1
RETI: 35′ pt Secka
COPERTINO: Margiotta, Sperti, Faggiano (37′ st Frisenda), Bruno (20′ st Quarta), Stella, Perrone, Prete (7′ st Mariano), Mazzotta, Nestola, Taurino (29′ st Ciccarese), Fatty. All. De Benedictis.
GINOSA: Laghezza, Cimarrusti, Lavazza, Coronese (20′ st Fede), Carlucci, Ventura, Telesca, Faccini (37′ st Gallitelli), Villani (33′ st Casucci), Panzarea, Secka (14′ st Molina). All. Delle Foglie.
ARBITRO: Spluga di Brindisi.
—
TERRE DI ACAYA E ROCA-V. MATINO 3-1
RETI: 2′ pt Espindola (T), 20′ pt Ciriolo (M), 35′ st Almeyra (T), 38′ st Cisternino (T)
TERRE DI ACAYA E ROCA: Montagnolo, Cisternino, Porpora (20′ st Pasca), Garcia, Piccinno (1′ st Almeyra), Plevi (20′ st Murrone), Raffin, Valentini (1′ st Diaz), Bolognese, Del Bue, Espindola (32′ st De Nigris). All. Greco.
V. MATINO: Cherillo, Rutigliano (10′ st De Marco), Monteleone, De Vito, Maruccia (33′ st El Fattach), De Lorenzis (1′ st Spennato), Marzo, Maraschio (1′ st Pinto), Ciriolo, Garcia, Maniglio. All. Grasso.
ARBITRO: Morleo di Brindisi.
—
CAROVIGNO-ARBORIS BELLI 0-1
RETI: 27′ pt Pascale
CAROVIGNO: Lamarina, Leo (39′ st Scoditti), Perrone M., Lanzillotti G. (15′ st Venere), Lanzillotti T., Perrone A., Kaba (15′ st Ganoshi), Leobille (39′ st Troisi), Turco M. (49′ st De SImone), D’Ippolito, Turco F. All. Franco.
ARBORIS BELLI: Schina, Avella, Lippo (43′ pt Terrafino), Iaia, Manfredi, Pascale (47′ st Miccolis), Raia (39′ st Castagna), Urrutia, Taldone (49′ st Torrisi), Longo, Moretti. All. Calicchio.
ARBITRO: Lembo di Bari.
—
V. LOCOROTONDO-SAVA 1-2
RETI: 18′ st Fabiano (“), 43′ st Gatto (S), 49′ st rig. Mastronardi (L)
V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Palmisano, Laguardia (33′ st Legrottaglie), Lacirignola,Neglia (20′ st Romanazzo), Prete, Natale J. (35′ st Simeone), Savoia, Natale R. (23′ st Galeone), Mastronardi, Quazzico. All. Calabretto.
SAVA: Pizzaleo, D’Andria, Fornaro, Napolitano (27′ st Lippo), Fabiano, Chiochia, Palmisano (40′ st Lombardi), Spataro (16′ st Mirizzi), Kpama (16′ st Gatto), Vapore, Amatulli. All. Malacari.
ARBITRO: Bisanti di Casarano.
—
TREPUZZI-BAGNOLO 2-2
RETI: 20′ pt Alessandrì (B), 17′ pt Scardia (T), 5′ st rig. Villani (B), 11′ st Renna
TREPUZZI: Quarta, Renna, Karamo, Iaia (1′ st Greco), Brindisino, Miglietta, Toraldo (1′ st Giannuzzi), Scardia (10′ st Riezzo), De Marco (22′ st Pezzuto), Aguilar, Agui. All. Miglietta.
BAGNOLO: Centonze, Marino; Alessandrì, De Giorgi, Treolizzo, Chiri, Angelini, Ture (1′ st De Vito), Villani (27′ st Lanciano), Diop, Afrune (10′ st Vincenti). All. De Icco.
ARBITRO Calderoni di Bari.