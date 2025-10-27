FEMMINILE – Lecce Women: arriva la prima vittoria, battuta la Pink Bari

Arriva nel derby contro la Pink Bari la prima vittoria stagionale del Lecce Women. Reduci dal pareggio in rimonta ottenuto sul campo del Matera, le giallorosse conquistano l’intera posta in palio al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci al termine di una partita combattuta fino all’ultimo dei sette minuti di recupero concessi dall’arbitro Zantonini. Match-winner, manco a dirlo, è stata capitan Serena D’Amico, al secondo centro stagionale. L’attaccante leccese ha approfittato di una indecisione di Chiapperini per impossessarsi del pallone e trafiggere il portiere Papadia con un destro imparabile da circa venticinque metri. Una prodezza, la sua, che ha permesso alle padrone di casa di giocare con un po’ di tranquillità in più. Dopo un salvataggio di Giulia Felline nei pressi della linea di porta, prima Greta Labianca e poi Fabiola La Donna hanno sprecato due ottime occasioni per chiudere i conti.

“Ci tenevamo tantissimo a vincere questa partita – ha detto nel post partita Vera Indino, allenatrice del Lecce Women –. Finora, sia in Coppa Italia che in campionato, avevamo raccolto poco rispetto alla mole di gioco e alle occasioni da rete prodotte. Ci servivano questi tre punti soprattutto per il morale delle ragazze che sin dal primo giorno di preparazione estiva hanno sempre lavorato con grande impegno. Complimenti alla Pink per la buona prestazione, è stato un bel derby e alla fine ritengo la nostra vittoria meritata. Ora godiamoci questo successo dopodiché approfitteremo della sosta per preparare al meglio la sfida del 9 novembre sul campo del Marsala”.

—

IL TABELLINO

WOMEN LECCE-PINK BARI 1-0

RETI: 33′ pt D’Amico

WOMEN LECCE: Prieto; De Vito, Kull, Felline, Megna; Guido, Bertè (22’ st Carrapa); La Donna (31’ st Renna), Labianca Greta (36’ st Scardino), Alfano; D’Amico. In panchina: Garzya, Ingrosso Aurora, Porrino, Cudazzo, Grande, Tondo. Allenatrice Vera Indino.

PINK BARI: Papadia, Rizzi, Riboldi (35’ st Bruno), Lippolis, Papapicco, Buttiglione, Chiapperini, Misceo, Otranto (30’ pt Labianca Angelica), Paparella (25’ st Penta), Strisciuglio. In panchina: Palmisano, La Torre, Sciacqua, Carlucci, Trentadue, Corso. Allenatrice Cristina Mitola.

ARBITRO: Zantonini di Brindisi.

NOTE: spettatori circa trecento. Ammonite: Labianca G. Carrapa, D’Amico, Alfano e De Vito (L). Recupero: pt 3’; st 7’.

(US Lecce Women)