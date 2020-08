TAURISANO – La crisi è alle spalle: i granata ripartono sotto il nome di Rocco Cappilli

La nostra indiscrezione ha avuto, ancora una volta, conferma. Il Taurisano Calcio riparte sotto il nome del suo nuovo presidente, Rocco Cappilli. Nella giornata di oggi è stata perfezionata l’iscrizione al prossimo torneo di Promozione pugliese 2020-21.

Ecco le prime dichiarazioni del numero uno granata

«Intendiamo partire con un nuovo ciclo ponendoci fin dall’inizio obiettivi chiari ma allo stesso tempo restando realisti. Raccogliamo il testimone della precedente società e la nostra prima ambizione è quella di far bene in questa nuova stagione per poi programmare a lungo termine un piano di crescita. La città di Taurisano non può prescindere dal calcio sia per la storia locale, fatta di traguardi importanti, sia per trasmettere alle nuove generazioni i valori sani dello sport. Auspichiamo, pertanto, una collaborazione costruttiva da parte dell’Amministrazione Comunale e del tessuto imprenditoriale taurisanese. Un appello ai tifosi: essendo stato io in primis e da sempre tifoso del toro, vi dico che sarà un anno difficile e per questo vi chiedo di stare vicini alla squadra e alla società, per risvegliare un entusiasmo che manca da qualche tempo».

Da domani la società si metterà al lavoro per cominciare la costruzione della rosa in vista della prossima stagione sportiva.