PROMOZIONE – Programma, variazioni e arbitri della 5ª giornata

Complice l’errore tecnico dell’arbitro Lombardo di Brindisi in Città di Gallipoli-Veglie (QUI), il Taurisano si ritrova, pro tempore, capolista della classifica del girone B di Promozione pugliese. I granata, domani pomeriggio, ospiteranno il Novoli che, in settimana, ha ufficializzato le dimissioni di Graziano Tartaglia e l’ingaggio di Gioacchino Marangio (QUI). Per i giallorossi di Sandro Carrozza è alle porte la trasferta sul campo del Talsano, mentre è interessante la sfida tra Tricase (terzo) e Leverano (quarto).

Il programma, le variazioni e gli arbitri della quinta giornata:

dom. ore 15.30

Tricase-Leverano (Alfieri di Lecce)

Brilla Campi-Avetrana (Caldararo di Lecce) – a San Pancrazio Sal.

Galatina-PS Legend (Matera di Barletta)

G. Melendugno-V. Locorotondo (Casula di Taranto) – a Martignano

Talsano-CD Gallipoli (Nasca di Barletta)

Taurisano-Novoli (Leopizzi di Lecce)

Veglie-Capo di Leuca (Lucanie di Molfetta)

–

CLASSIFICA: Taurisano 10 – CD Gallipoli* 9 – Tricase 8 – Leverano 7 – Talsano 6 – Veglie*, Locorotondo, Avetrana e PS Legend 5 – Novoli e Galatina 4 – Brilla Campi 2 – Melendugno 1 – Capo di Leuca 0.

* una gara in meno

—

GIRONE A (giornata 5): Arboris Belli-V. San Ferdinando (Racanelli di Bari), Atl. Acquaviva-Lucera (Bellarte di Molfetta), Don Uva-Spinazzola (Pezzolla di Bari), Fesca Bari-Capurso (Lombardo di Brindisi), Foggia Incedit-Bitritto Norba (Rossi di Molfetta), R. Rutiglianese-Polimnia (Andreula di Molfetta), Sp. Apricena.-F. Acquaviva (Laluce di Barletta).

CLASSIFICA: N. Spinazzola 12 – Arboris Belli e Bitritto Norba 10 – Foggia Incedit e Polimnia 9 – Atl. Acquaviva e Don Uva 7 – Lucera e VS Ferdinando 6 – Rutiglianese 3 – F. Acquaviva e Capurso 1 – Sp. Apricena e Fesca Bari 0.