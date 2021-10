NOVOLI – Si dimette mister Tartaglia insieme al suo staff

Mister Graziano Tartaglia non è più l’allenatore del Novoli. Il club del presidente Francesco Murra, poco fa, ha pubblicato una nota in cui si comunica che, ieri sera, l’allenatore ha rassegnato le sue dimissioni, già preannunciate domenica sera assieme a quelle del tecnico in seconda, Luciano Volturno, e del preparatore dei portieri, Luca Cecconi.

“Nel prendere atto della decisione, il presidente Francesco Murra, unitamente al resto della società rossoblù, ringrazia i tecnici per la serietà e la professionalità dimostrata in questi mesi di collaborazione e augura loro le migliori fortune professionali e personali”.

Nel pomeriggio ci saranno aggiornamenti dopo la riunione del direttivo del club.