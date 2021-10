LECCE – Dopo il riposo si ritorna in campo senza i nazionali

Dopo il meritato riposo di ieri, il Lecce ritorna in campo questo pomeriggio all‘Acaya per cominciare a preparare il prossimo turno di campionato che vedrà i giallorossi impegnati in casa dell’Ascoli, sabato 16 alle ore 14.

Lo staff medico giallorosso dovrà valutare le condizioni di Gabriel, che, contro il Monza, ha avuto qualche problemino muscolare. La pausa di campionato, comunque, dovrebbe aiutare il portiere brasiliano a superare questo acciacco. Sarà proprio Gabriel a presentarsi in conferenza stampa questo pomeriggio.

Non ci saranno i nazionali Dermaku, impegnato con la rappresentativa albanese nelle gare contro Ungheria e Polonia, tra sabato e martedì, e gli islandesi Bjarnason e Helgason, convocati per le sfide contro Armenia e Liechtenstein.

(foto: l’Acaya Golf Resort – ©SalentoSport)