TENNIS – Ct Maglie, esordio vittorioso a Messina con dedica speciale per Erik Crepaldi

Esordio vittorioso in A2 per il Circolo Tennis Maglie che prevale nella difficile trasferta sul campo del Filari Tennis Venetico (Me) per 4-2.

I magliesi, privati dell’apporto di Erik Crepaldi, ancora in ospedale dopo un bruttissimo incidente stradale (QUI), si sono presentati in campo con Geoffrey Blancaneaux (2.1), Francesco Garzelli (2.3), Lorenzo Maria Lorusso (2.3), Daniel Bagnolini (2.4), Silvio Mencaglia (2.5), Mattia Leo (2.6) e Marco Baglivo (3.5), coi tecnici Michele Pasca, Marco Cezza e col fisioterapista Paolo Ruberti.

Il Messina ha schierato in campo Stefano Baldoni (2.1), Luca Potenza (2.1), Alberto Caratozzolo (2.4) e Marco Maiorana (2.5).

Nei singolari vittorie di Mencaglia su Maiorana per 7-6 6-1, Blancaneaux su Potenza per 6-1 5-7 7-5, Bagnolini su Caratozzolo per 7-6 6-2, Baldoni su Lorusso per 5-7 7-5 6-1. Nei doppi vittoria della coppia Blancaneaux Garzelli su Caratozzolo Maiorana per 6-0 6-3 e Potenza Baldoni su Lorusso Mencaglia per 4-6 6-2 12-10.

Nonostante i campi con superficie sintetica e veloci dei padroni di casa, i ragazzi magliesi si sono dimostrati all’altezza anche su questa superficie non a loro congeniale, giocando davvero con tanto cuore con quasi tutti durati oltre le due ore. Avvincente il singolare di Blancaneaux, durato oltre 2 ore e mezza, nel quale il francese dopo aver vinto facilmente il primo set cedeva inaspettatamente il secondo e regolava i conti con un sofferto e prezioso 7-5 su un ostico Potenza e permetteva di andare dopo i singoli sul 3 a 1.

Soddisfazione nel team magliese che, come promesso, ha dedicato la vittoria a Erik Crepaldi. Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Una bella vittoria contro una squadra molto forte difficile da affrontare. Nel complesso la squadra ha dato l’anima per poter dedicare la vittoria a Erik”. Prima dell’incontro entrambe le squadre hanno esposto in campo uno striscione di augurio a Erik Crepaldi per un futuro ritorno sui campi da tennis.

Prossimo appuntamento per il CT Maglie domenica 10 ottobre in casa contro il TC “Bisenzio” di Prato.

(foto: le due squadre con lo striscione dedicato allo sfortunato Crepaldi)