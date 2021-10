ECCELLENZA – Gare casalinghe per le due prime della classe: programma, variazioni e arbitri della 5ª

Dopo quattro turni, è corsa a due in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza pugliese tra Ugento e Martina. Entrambe a punteggio pieno, l’Ugento, però, può vantare anche il miglior attacco (12 gol fatti contro 11) e la miglior difesa (un gol subito contro quattro). Numeri che, dopo soli 360 minuti di campo, lasciano un po’ il tempo che trovano ma, comunque, sono indicativi dei primi segnali lanciati dalle squadre di Oliva e Pizzulli.

L‘Ugento, domani pomeriggio, riceverà un avversario tutt’altro che comodo come il Castellaneta, ancora imbattuto come le prime due della classifica, ma anche Ginosa e Gallipoli F.. Il Martina, invece, ospiterà il Manduria, reduce dalla scoppola interna col Ginosa. Il Sava, terzo a -3 dalla vetta, attende la visita del Racale. Gara delicata per il Maglie, ancora a secco di vittorie, al “Miani” di Ginosa. Impegni casalinghi per Gallipoli F. (contro l’Ostuni) e per Otranto (contro il Mola). Completa il programma, Massafra-Grottaglie.

Programma e arbitri della quinta giornata:

dom. ore 15.30

DC Otranto-Ostuni (Quarà di Nichelino)

Gallipoli F.-Virtus Mola (Doronzo di Barletta)

Ginosa-Toma Maglie (D. Consales di Foggia)

Martina-Manduria (F. Consales di Foggia)

Sava-Atl. Racale (Piciaccia di Barletta)

S. Massafra-AEL Grottaglie (Mallardi di Bari)

Ugento-Castellaneta (Losapio di Molfetta)

–

CLASSIFICA: Ugento e Martina 12 – Sava 9 – Ginosa, Gallipoli F. e Castellaneta 8 – DC Otranto 7 – Racale, Manduria 4 – S. Massafra 3 – Toma Maglie 2 – Grottaglie 1 – Ostuni e V. Mola 0.

–

GIRONE A (giornata 5): Barletta-Vigor Trani (Ancona di Taranto), CD Mola-Vieste (Zammarchi di Cesena), Corato-UC Bisceglie (Laraspata di Bari), DB Trinitapoli-Canosa (Montrone di Bari), Manfredonia-Real Siti (Sarcina di Barletta), San Marco-AT SAn Severo (Cianci di Bari), Orta Nova-B. Molfetta (Graziano di Rossano).

CLASSIFICA: Barletta e Corato 12 – DB Trinitapoli 8 – CD Mola, AT San Severo 7 – Manfredonia, UC Bisceglie 6 – Orta Nova, Vieste, B. Molfetta, San Marco 4 – Real Siti, V. Trani 2 – Canosa 0.