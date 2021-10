SERIE D/H – Casarano a Caserta, derby Matino-Fasano. Nardò e Brindisi, non si può più sbagliare: il programma della 5ª

Terzo turno in sette giorni per le squadre di Serie D che, domani pomeriggio, a partire dalle ore 15, completano il trittico di campionato. L’impegno più probante è per la neo capolista Casarano (in condominio con Francavilla e Gravina), attesa sul campo dell’ancora imbattuta Casertana (una vittoria e tre pareggi consecutivi in quattro turni). Impegno non meno agevole per il Gravina, ospite della Nocerina.

Dopo lo stop di Nola, il Matino, senza il suo capitano Salto, squalificato, si appresta a ospitare il Fasano di mister Beppe Mosca che sembra aver ingranato la marcia giusta dopo la sconfitta di Cerignola. Per i biancazzurri brindisini, infatti, sono arrivati un pari e due vittorie di fila, l’ultima delle quali, mercoledì scorso, in casa contro la Mariglianese. La società della presidentessa Costantino, inoltre, nelle ultime ore, ha ufficializzato la figura del neo direttore generale, l’esperto Massimo Alemanno, già, in passato, nei quadri di Nardò, Casarano e altre.

Gara delicata per il Nardò di Totò Ciullo, reduce da tre stop consecutivi. Al Giovanni Paolo II sarà ospite il Bisceglie, che, in classifica, ha due punti in più dei granata e che, mercoledì scorso, ha stoppato la Casertana sul proprio campo. Non pùò più sbagliare nemmeno il Brindisi che, contro il Rotonda, deve necessariamente puntare alla vittoria e a cancellare lo zero in classifica.

Il programma, le variazioni e gli arbitri della quinta giornata:

dom. ore 15

Bitonto-San Giorgio (Bracaccini di Macerata)

Brindisi-Rotonda (Eremitaggio di Ancona)

Casertana-Casarano (Marchioni di Rieti)

Francavilla-Sorrento (Vingo di Pisa)

Lavello-Nola (Maccarini di Arezzo)

Nardò-Bisceglie (Pacella di Roma 2)

Mariglianese-Molfetta (Cosseddu di Nuoro) – a porte chiuse

Virtus Matino-Fasano (Gandino di Alessandria) – a Parabita, porte chiuse

—

dom. ore 15.30

Nocerina-Gravina (Lingamoorthy di Genova)

—

dom. ore 17

A. Cerignola-Team Altamura (Rispoli di Locri)

–

CLASSIFICA: Francavilla in Sinni, Casarano e Gravina 9 – Bitonto 8 – A. Cerignola, Nocerina, Fasano, Sorrento, Lavello 7 – Casertana, Nola 6 – Virtus Matino, Bisceglie 5 – Mariglianese 4 – Nardò, Molfetta 3 – San Giorgio 2 – Team Altamura 1 – Brindisi 0 – Rotonda -4.