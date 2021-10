LECCE – In programma un allenamento con la Primavera. Nazionali, oggi tocca all’Albania di Dermaku

Allenamento congiunto con la Primavera in programma quest’oggi per il Lecce di Marco Baroni. Ieri si è riunito al gruppo Gabriel Strefezza; sono rimasti a riposo Gendrey e Paganini per un leggero stato influenzale; sempre differenziato per Gallo e Benzar.

Assenti i nazionali Bjarnason e Helgason, che ieri sera sono scesi in campo con l’Islanda contro l’Armenia (1-1 il risultato finale); il primo ha giocato solo un tempo, mentre il secondo è rimasto in campo praticamente per tutta la partita. Il prossimo impegno è previsto per lunedì contro il Liechtenstein.

Questa sera, invece, scende in campo l’Albania di Dermaku contro l’Ungheria.

(foto Coribello/SalentoSport)