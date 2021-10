SERIE D/H – Cinque squalificati dopo il turno infrasettimanale

Cinque i calciatori squalificati dal Giudice sportivo di Serie D dopo la giornata numero 4 nel girone H. Si tratta di Clemente (Altamura), Sellitti (Nocerina) e Polizzi (Rotonda), fermati per due turni; Brescia (Cerignola) e Salto (Virtus Matino), per un turno. Il capitano del Matino, quindi, non sarà a disposizione del suo tecnico per la gara interna di domenica 10 contro il Fasano.

Ammenda di mille euro al Sorrento “Per avere, al termine della gara, propri sostenitori indirizzato alcuni sputi all’indirizzo dei giocatori della squadra avversaria, che venivano colpiti mentre uscivano dal terreno di gioco. Sanzione così determinata in ragione della manifesta violazione della misura di contenimento della pandemia da Covid-19”.