DILETTANTI – Eccellenza, Promozione, 1ª e 2 Categoria: il Giudice sportivo, gare del 03.10.2021

Le decisioni del Giudice sportivo per i campionati dilettantistici regionali, gare del 3 ottobre.

ECCELLENZA

Calciatori: Una gara di squalifica per David Pignatale (Manduria).

Allenatori: Squalifica sino al 14.10.21 per Cosimo Damiano Leonino (B. Molfetta), Massimo Pizzulli (Martina), Antonio Pizzulli (Ginosa):

Dirigenti: Inibizione sino al 07.11.21 per Antonio Di Caterina (San Severo).

Ammende: 400 euro al Castellaneta (lanci di oggetti da aprte dei propri tifosi verso un assistente arbitrale); 200 euro al San Severo (presenza di estranei nei dintorni deglispogliatoi).

—

PROMOZIONE

Gara Città di Gallipoli-Veglie (5-0): La gara dovrà essere ripetuta in quanto, il direttore di gara ha dichiarato: “1) di aver decretato un calcio di rigore in favore del Veglie – che è stato trasformato dalla società ospite; 2) avendo notato che un calciatore del Veglie, diverso da quello che aveva battuto il calcio di rigore, era entrato anticipatamente in area di rigore, ha annullato la rete segnata ed ha decretato un calcio di punizione indiretto in favore del Gallipoli; 3) che in tale ipotesi il regolamento di gioco prevede che l’Arbitro disponga la ripetizione del calcio di rigore; rilevato l’errore tecnico del Direttore di Gara”.

Calciatori: Due gare per Bruno Arnese (Sp. Apricena); una gara per Herve Youmbi (PS Legend), Babah Kamara (Sp. Apricena), Graziano Pascullo (V. Locorotondo), Nicola Capriati (Polimnia), Giovanni Voges (Veglie), Francesco Visaggio (Virtus S. Ferdinando).

—

PRIMA CATEGORIA

Calciatori: Due gare per Alessio Greco (Seclì); una gara per Francesco Cosenza (Atl. Martina), Giovanni Errico (Grumese); Marco Cortese (Ruffano), Andrea Inguscio (Salve), Antonio De Iacovo (V. Molfetta), Alessandro D’Aprile (Atl. Peschici), Francesco Lotito (Mesagne), Benito Manolo Fracella (Salve), Paolo Galante (Secl’).

Allenatori: Squalifica sino al 21.10.21 per Maurizio Fumai (Levante Azzurro); sino al 14.10.21 per Vincenzo Lanotte (Trinitapoli).

Dirigenti: Inibizione sino al 04.11.21 per Giuseppe Sanarica (RS Crispiano), Urbano Ceccarelli (Troia).

Allenatori: Squalifica sino al 07.11.21 per Andrea Ettorre (F. Acquaviva).

—

SECONDA CATEGORIA

Calciatori: Due gare per Michele Caputo (Castelluccio dei Sauri); una gara per Angelo Nardella (Audax S. Severo), Giuseppe Manfredi (Civ. Conversano), Enrico Miglio (GC San Severo), Demba Balde (Spartan Boys), Francesco Ruggeri (Poggiardo), Antonio Cola Antonini (Elce), Alessio De Solda (Presicce Acquarica), Antonio Pastore (TAF Ceglie).

Massaggiatori: Squalifica sino al 14.10.21 per Giuseppe Nardella (Audax S. Severo).

—

COPPA PUGLIA – gare del 30.09.21

Gara Zollino-Melpignano: 0-3 a tavolino (Zollino in campo con soli sei uomini).

Calciatori: Una gara per Michele De Nitto (DB Manduria), Samuele Mastrogiacomo (Euro Sport Academy), Savinopio Bonito (real Zapponeta), Pasquale Valentino (Real Zapponeta), Sabino Cianci (Torre a Mare), Alessandro Guido (V. Lecce), Felice D’Arcangelo (Elce), Alessio Colonna (Monteroni), Luciano Di Noia (Real Zapponeta), Michele Rizzi (Spartan Boys), Pietro Leuzzi (Taf Ceglie), Alessandro Ruggiero (Wonderful S. Spirito).