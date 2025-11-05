PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 02.11.2025
Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 2 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO: Ammenda di 400 euro (“Propri sostenitori, durante la gara, lanciavano vicino alla linea laterale due petardi che causavano un temporaneo infortunio ad un tesserato avversario e poi ad un tesserato della propria squadra, successivamente sostituito”); Thomas Lanzillotti (1); Antonio Gallone (1, Coppa Italia)
COPERTINO:
F. TAVIANO:
GINOSA:
LEVERANO:
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI: Ammenda di 800 euro (“Propri sostenitori, durante il secondo tempo, colpivano con sputi un assistente arbitrale; i medesimi lanciavano sigarette ed altri piccoli oggetti per alcuni minuti in direzione della panchina avversaria senza colpire alcuno. Al termine della gara gli addetti della società non aprivano il passaggio che conduce agli spogliatoi, nel mentre i propri sostenitori lanciavano bottiglie piene d’acqua ed altro nei confronti dei calciatori ospiti”); Giuseppe Mangiarelli (all., fino al 13/11/25)
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO: Davide De Marzo (dir., fino al 13/11/25)
SAVA:
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA: Simone Fasini (dir., fino al 13/11/25)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO: Arcangelo Legrottaglie (1)
V. MATINO: