Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C, Coppa Puglia (decisione su Carmiano Magliano-Veglie): il Giudice sportivo, gare del 02.11.2025

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 2 novembre 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

AVANTI ALTAMURA: Oronzo Loiudice (dir., fino al 13/11/25)

CEDAS AVIO BRINDISI: Jaime L. Merito (1, Coppa Puglia); Nicola Santoro (1, Coppa Puglia)

DON BOSCO MANDURIA: Gregorio Miceli (dir., fino al 27/11/25)

FC CAPURSO: Marco Giusto (all., fino al 06/12/25); Rocco Miggiano (4); Vito M. Gernone (1)

FC MANDURIA: Mauro Margarito (1, Coppa Puglia)

FC SANTERAMO: Armando Leone (dir., fino al 13/11/25)

GIOVANI CRYOS:

LATIANO: Davide Fiorini (1, Coppa Puglia); Simone Orfano (1, Coppa Puglia)

POL. NOCI:

REAL MOTTOLA:

RS CRISPIANO: Marco Peluso (1, Coppa Puglia)

S. VITO:

SOCCER T. FASANO:

—

PRIMA CATEGORIA C

ATL. CARMIANO MAGLIANO: Giovanni Marasco (1); Joele Marsiglia (4); ammenda di 600 euro (Coppa Puglia, V. fine articolo)

CD AVETRANA: Antonio Petranca (fino al 28/02/26: “Proferiva espressioni razziste e minacciose nei confronti di un avversario. A seguito del provvedimento di espulsione proferiva frasi offensive e minacciose nei confronti dello stesso direttore di gara. A fine gara si recava fuori dello spogliatoio reiterando tale comportamento”, Coppa Puglia)

CAPO DI LEUCA:

G. ARADEO:

POGGIARDO 91:

POL. GALATONE: Walter Mirarco (mass., fino al 06/12/25)

REAL CELLINO:

RUFFANO:

SOCCER D. PARABITA: Alessandro Garzia (1, Coppa Puglia); Stefano Masciullo (1, Coppa Puglia)

S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Davide Miglietta (4)

SUPERSANO:

V. SAN PANCRAZIO:

VEGLIE: Ammenda di 400 euro (Coppa Puglia, V. fine articolo)

VIRTUS ERCHIE:

—

SECONDA CATEGORIA/B

AC GIOVINAZZO:

ATL. PALAGIANO:

ATL. PEZZE: Sante Amati (dir., fino al 06/01/26, Coppa Puglia); Adriano Greco (1, Coppa Puglia)

AZZ. CASTELLANA:

DIMATEAM:

FASANO:

FORTITUDO A.D.:

G. PALAGIANELLO: Sconfitta a tavolino per 3-0 e ammenda di 200 euro per mancata presentazione in campo (Coppa Puglia)

KC CONVERSANO: Michele Daniele (dir., fino al 06/12/25)

LA BARI SPORTIVA: Federico Fioretti (1, Coppa Puglia); Claudio Laraspata (1, Coppa Puglia)

MONOSPOLIS:

PRO GIOIA: Francesco Russo (dir., fino al 06/01/26); Dario Nicastro (1)

PRO MASSAFRA:

REAL SANNICANDRO:

TAF CEGLIE M.:

—

SECONDA CATEGORIA/C

CAROSINO: Pasquale Fornaro (4)

CD MELISSANO:

CD POGGIARDO: Matteo Russo (1, Coppa Puglia); Tommaso Pispico (1, Coppa Puglia)

C. SOLETO:

KP GALLIPOLI:

MONTEIASI:

OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Marco Chiriatti (1)

POL. MARTIUS:

PRESICCE-ACQUARICA:

REAL NEVIANO:

SAN DONACI:

SAN GIORGIO:

SOCCER G. SURBO: Simone Avantaggiato (1)

SPONGANO:

VS TORCHIAROLO:

—

Gara di Coppa Puglia Veglie-Atletico Carmiano Magliano del 29 ottobre: la gara riprenderà dal 21′ del secondo tempo e si giocherà sino al termine a porte chiuse. Ammenda di 600 euro per il Carmiano Magliano e di 400 per il Veglie. Il Giudice sportivo, in base al rapporto dell’arbitro di gara, ha evidenziato che, sin dall’inizio, alcuni tifosi di entrambe le tifoserie si arrampicavano sulle reti di recinzione dell’impianto sportivo e facevano esplodere alcune bombe carta (12 il Carmiano Magliano, una il Veglie, entrambi nel proprio settore e senza causare danni). Al 10′ del secondo tempo alcuni sostenitori del Carmiano Magliano forzavano un cancello e venivano a contatto con quelli del Veglie. L’arbitro sospendeva temporaneamente la partita, mentre i calciatori in campo cercavano di calmare gli animi. Alcuni tifosi incappucciati tentavano poi l’invasione di campo; due di essi ci riuscivano ma venivano poi allontanati. Al 20′ l’arbitro decideva di sospendere la partita definitivamente, sottolineando che né lo stesso arbitro, né i calciatori, avevano subito violenza alcuna.