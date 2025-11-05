foto: A. Pignataro (Squinzano): 7 gol
PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la nona giornata
Dopo le prime nove giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:
7 RETI: Pignataro (Squinzano);
6 RETI: Manta Andrea (Mesagne);
5 RETI: Ancora (Squinzano), Mastronardi (V. Locorotondo), Gennari (Taviano), Diaz (Manduria);
4 RETI: Fatty (Copertino), Pasculli (Leverano), Espindola (Terre di A&R), Cisternino (Terre di A&R), Faccini (Ginosa), Laena (Leverano);
3 RETI: Cecchin (Manduria), Sanyang (Leverano), Pinto Mass. (V. Matino), Poleti (Squinzano), Colucci (R. Putignano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Sowe (Ostuni), Vapore (Sava), Magoia (Leverano), Nestola (Copertino), D’Amanzo (Mesagne), Graziano (Atl. Tricase), Manta Ale. (Mesagne), Taveri (Mesagne), Bari (Ostuni), Zolezzi (Ostuni), Fabiano (Sava);
2 RETI: 23 calciatori;
UNA RETE: 66 calciatori