foto: A. Pignataro (Squinzano): 7 gol

PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la nona giornata

PROMOZIONE Mer. 05.11.2025, 13:00

Dopo le prime nove giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:

7 RETI: Pignataro (Squinzano);

6 RETI: Manta Andrea (Mesagne);

5 RETI: Ancora (Squinzano), Mastronardi (V. Locorotondo), Gennari (Taviano), Diaz (Manduria);

4 RETI: Fatty (Copertino), Pasculli (Leverano), Espindola (Terre di A&R), Cisternino (Terre di A&R), Faccini (Ginosa), Laena (Leverano);

3 RETI: Cecchin (Manduria), Sanyang (Leverano), Pinto Mass. (V. Matino), Poleti (Squinzano), Colucci (R. Putignano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Sowe (Ostuni), Vapore (Sava), Magoia (Leverano), Nestola (Copertino), D’Amanzo (Mesagne), Graziano (Atl. Tricase), Manta Ale. (Mesagne), Taveri (Mesagne), Bari (Ostuni), Zolezzi (Ostuni), Fabiano (Sava);

2 RETI: 23 calciatori;

UNA RETE: 66 calciatori

