foto: V. Barbero (Racale): 9 reti
ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo la 12ª giornata
Dopo le prime 12 giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:
9 RETI: Barbero (Racale);
8 RETI: Di Piazza (Canosa);
7 RETI: Mingiano (Taurisano);
6 RETI: Godoy (Gallipoli), Burzio (Brindisi);
5 RETI: Serafino (Polimnia), Ferrari (Brindisi);
4 RETI: Palazzo (Bitonto), Imoh (Taranto), Pirretti (Racale), Ferreira L. (Novoli), Guglielmi (Acquaviva), Saraniti (Brindisi), Siclari (Foggia Incedit), Cavaliere (Brilla Campi);
3 RETI: Maiolo (Taurisano), Lopez (Bisceglie), Marti (Brilla Campi), Colonna (N. Spinazzola), Pelosi (Bitonto), Ousfar (N. Spinazzola), Saani (UC Bisceglie), Duque (Novoli), Maiorino (S. Massafra), Russo (Taranto), Rivadero (Ugento), Amoroso (Bisceglie), Jimenez (Canosa), Sosa (S. Massafra), Gonzalez Sabate (Gallipoli), Capobianco (V. Mola), Aguilera (2 Canosa, 1 Taranto), Carrozzo G. (Ugento), Albin Gomez (Ugento), Girardi (Acquaviva), Ramos (UC Bisceglie);
2 RETI: 35 calciatori;
UNA RETE: 89 calciatori