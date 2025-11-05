Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

foto: V. Barbero (Racale): 9 reti

ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo la 12ª giornata

ECCELLENZA Mer. 05.11.2025, 12:00

Dopo le prime 12 giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:

9 RETI: Barbero (Racale);

8 RETI: Di Piazza (Canosa);

7 RETI: Mingiano (Taurisano);

6 RETI: Godoy (Gallipoli), Burzio (Brindisi);

5 RETI: Serafino (Polimnia), Ferrari (Brindisi);

4 RETI: Palazzo (Bitonto), Imoh (Taranto), Pirretti (Racale), Ferreira L. (Novoli), Guglielmi (Acquaviva), Saraniti (Brindisi), Siclari (Foggia Incedit), Cavaliere (Brilla Campi);

3 RETI: Maiolo (Taurisano), Lopez (Bisceglie), Marti (Brilla Campi), Colonna (N. Spinazzola), Pelosi (Bitonto), Ousfar (N. Spinazzola), Saani (UC Bisceglie), Duque (Novoli), Maiorino (S. Massafra), Russo (Taranto), Rivadero (Ugento), Amoroso (Bisceglie), Jimenez (Canosa), Sosa (S. Massafra), Gonzalez Sabate (Gallipoli), Capobianco (V. Mola), Aguilera (2 Canosa, 1 Taranto), Carrozzo G. (Ugento), Albin Gomez (Ugento), Girardi (Acquaviva), Ramos (UC Bisceglie);

2 RETI: 35 calciatori;

UNA RETE: 89 calciatori

