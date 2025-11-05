BASKET C/m – A9 Nardò, tutto facile con Mesagne: arriva la quinta vittoria consecutiva

Delirio neretino in un Pala Andrea Pasca ancora una volta sold out: davanti ad un pubblico rumorosissimo e traboccante di passione la A9 Pallacanestro Nardò s’impone nettamente sulla Mens Sana Mesagne (96-51) e infila la quinta vittoria su cinque partite. Avvio fulminante del roster allenato da coach Battistini che impiega meno della metà del primo quarto per regolare la pratica, scavando sul tabellone segnapunti un solco apparso da subito incolmabile già dai primi minuti di gioco e gestito poi magistralmente da capitan Gramazio e compagni nel corso dell’intera partita.

Un match praticamente senza storia, il cui punteggio finale sta persino stretto agli uomini di casa, in considerazione del fatto che nell’ultimo quarto della gara è stato dato ampio e meritato spazio ad un bel turnover, al fine di far scendere in campo chi siede spesso in panchina, senza comunque mai sfigurare quando viene chiamato a dare il proprio prezioso contributo alla causa.

MVP della serata risulterà a fine gara Daniele Tinto, con uno score personale di 20 punti, 2 assist e 6 rimbalzi.

Una vittoria corale, la quinta consecutiva su cinque turni di campionato, un pokerissimo che rilancia la squadra del presidente Franco Dell’Anna sempre più al vertice della classifica di Serie C e che alimenta quel sogno, neanche tanto celato, di tornare quanto prima nelle categorie che più si confanno ad una piazza e ad una tifoseria di livello ampiamente superiore.

La ricetta è segnata, gli ingredienti ci sono tutti, l’amalgama giusta si sta formando, domenica dopo domenica: la A9 Pallacanestro Nardò c’è ed è un piacere tutto da gustare anche per i più esigenti palati cestistici neretini.

(Giuseppe Spenga)

IL TABELLINO

PALLA9 NARDÒ-MENS SANA MESAGNE 96-51

(30-5, 45-16, 73-29)

NARDÒ: Tinto 20, Facciolà 14, Zustovich 13, Kebe 11, Stonkus 10, Gramazio 9, Barel 8, Gigli 6, Montinaro 5, Fortezza, Leopizzi, Poletti. All. Battistini.

MESAGNE: Calò 13, Ciccarese 11, Miculis 9, Cerminara 7, Gallo 7, Baronchelli 2, Rollo 2, Carriero, Gualano. NE: Leo, Moro Petrelli. All. Mellone.

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 5): Assi Brindisi-Ceglie 65-69, NV Mesagne-Barletta 95-69, Francavilla-NM Corato 67-70, Nardò-MS Mesagne 96-51, Cus Foggia-Monopoli 73-84, Molfetta-NP Monteroni 71-61.

CLASSIFICA: Nardò 10 – NM Corato, Ceglie, LSB Lecce, Assi Brindisi, NV Mesagne 6 – Monteroni, Molfetta, Monopoli, Cus Foggia 4 – Francavilla, MS Mesagne 2 – Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (06-09/11): Barletta-LSB Lecce (6/11), MS Mesagne-Assi Brindisi, Monteroni-Francavilla, Ceglie-Molfetta, AP Monopoli-Nardò, NM Corato-NV Mesagne.