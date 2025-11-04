ECCELLENZA – Il Giudice sportivo, gare del 02.11.2025

Eccellenza girone unico: il Giudice sportivo, gare del 2 novembre 2025.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ATL. ACQUAVIVA:

ATL. RACALE: Alessandro Pirretti (1)

A. TOMA MAGLIE: Facundo J. Fernandez (2)

BISCEGLIE:

BITONTO: Marco Milella (1)

BRILLA CAMPI:

BRINDISI:

CANOSA: Jose M. Solano (1)

FOGGIA INCEDIT:

GALATINA: Alessandro Longo (all., fino al 11/11/25); Emanuele Trofo (2)

GALLIPOLI: Andrea Salvadore (all., fino al 11/11/25); Julio J. Camacho (1)

N. SPINAZZOLA: Riccardo Losappio (2)

NOVOLI:

POLIMNIA:

S. MASSAFRA:

TARANTO: Ammenda di 200 euro

TAURISANO:

UC BISCEGLIE:

UGENTO:

VIRTUS MOLA: Mario Silletti (dir., fino al 11/11/25)