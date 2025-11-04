ECCELLENZA – Il Giudice sportivo, gare del 02.11.2025
Eccellenza girone unico: il Giudice sportivo, gare del 2 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE: Alessandro Pirretti (1)
A. TOMA MAGLIE: Facundo J. Fernandez (2)
BISCEGLIE:
BITONTO: Marco Milella (1)
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA: Jose M. Solano (1)
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA: Alessandro Longo (all., fino al 11/11/25); Emanuele Trofo (2)
GALLIPOLI: Andrea Salvadore (all., fino al 11/11/25); Julio J. Camacho (1)
N. SPINAZZOLA: Riccardo Losappio (2)
NOVOLI:
POLIMNIA:
S. MASSAFRA:
TARANTO: Ammenda di 200 euro
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO:
VIRTUS MOLA: Mario Silletti (dir., fino al 11/11/25)