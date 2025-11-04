AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 3ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 3
FC Galatone-Alixias 2-5
Atl. Ascla Tiggiano-Salento Over Seclì 2-2
E. Coluccia Cutrofiano-Fatac Scorrano 2-3
Galatone Romidò-Castrignano 2-2
Aradeo-City Gas Revolution 5-1
Salve/Morciano-Poggiardo 0-8
C.D. Melissano-Pol. Uxentum 4-0
CLASSIFICA
Alixias 7
FC Galatone 6
Poggiardo 6
C.D. Melissano 6
Fatac Scorrano 6
FC Castrignano 4
Salento Over Seclì 4
Aradeo 4
E. Coluccia Cutrofiano 4
Presicce-Acquarica 3
Atl. Ascla Tiggiano 3
Galatone Romidò 2
City Gas Revolution 0
Salve/Morciano 0
Pol. Uxentum 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 4
City Gas Revolution-Salve/Morciano 07/11 h 20.30
FC Galatobe-Atl. Ascla Tiggiano 07/11 h 20.30
Alixias-Castrignano 07/11 h 20.30
C.D. Melissano-Presicce Acquarica 08/11 h 15
Salento Over Seclì-Aradeo 08/11 h 15
Pol. Uxentum-Fatac Scorrano 08/11 h 14.30
E. Coluccia Cutrofiano-Galatone Romidò 10/11 h 20.30
Recupero gg 2: Fatac Scorrano-Poggiardo 12/11 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
6 RETI: D.A. Strambaci (Poggiardo);
5 RETI: G. Filoni (C.D. Melissano), V. Giuri (Aradeo);
4 RETI: F. Deffo (Aradeo), I. Pinzi (Salento Over Seclì);
(…)