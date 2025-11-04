foto: De Sanzo: tre giornateph: Coribello/SalentoSport
SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 02.11.2025: stop per De Sanzo (Nardò)
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la decima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA:
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA:
HERACLEA: Massimiliano Montuori (1)
MANFREDONIA:
MARTINA:
NARDÒ: Michele Margagliotti (dir., 2 “per avere, durante una mass confrontation, spinto con le mani al petto un dirigente avversario”); Fabio De Sanzo (all., 3 “per avere avvicinato la panchina avversaria, esultando in maniera provocatoria, e dopo aver afferrato con entrambe le mani un dirigente ospite lo strattonava e tentava di colpirlo al volto con uno schiaffo”)
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA: Giovanni Fabozzo (dir., 3); Giovanni Cavallaro (all., 2)
VIRTUS FRANCAVILLA: