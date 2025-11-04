VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Serie D: risultati 02.11.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 5): Melendugno-Roma 1-3, Concorezzo-Club Italia 2-3, Messina-Costa Volpino 1-3, Casalmaggiore-Marsala 0-3. Riposa Trentino.

CLASSIFICA: Costa Volpino 15 – Trentino 12 – Melendugno 9 – Roma, Marsala 6 – Club Italia 5 – Concorezzo 4 – Messina, Casalmaggiore 3.

PROSSIMO TURNO (05/11): Roma-Club Italia, Concorezzo-Casalmaggiore, Costa Volpino-Trentino, Marsala-Messina. Riposa Melendugno.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): Offanengo-Valsabbina 0-3, Altamura-Modena 2-3, Talmassons-Busto Arsizio 3-0, Fasano-Altino 1-3, Imola-Altafratte 1-3.

CLASSIFICA: Valsabbina 15 – Altafratte 14 – Talmassons 12 – Altino 9 – Fasano 6 – Imola 5 – Busto Arsizio, Offanengo, Altamura 4 – Modena 2.

PROSSIMO TURNO (05/11): Modena-Offanengo, Valsabbina-Talmassons, Altamura-Fasano, Altafratte-Busto Arsizio, Altino-Imola.

—

VOLLEY A2m

RISULTATI (giornata 3): Pordenone-Siena 3-0, Ravenna-Taranto 3-0, Pineto-Macerata 3-0, Fano-Aversa 1-3, Cantù-Portoviro 2-3, Sorrento-Catania 0-3, Lagonegro-Brescia 0-3.

CLASSIFICA: Pineto, Aversa 9 – Brescia 8 – Pordenone, Ravenna 6 – Macerata, Catania 4 – Fano, Portoviro, Lagonegro, Siena, Taranto 3 – Cantù, Sorrento 1.

PROSSIIMO TURNO (08-10/11): Taranto-Pordenone, Brescia-Pineto, Aversa-Ravenna, Siena-Cantù, Catania-Fano, Portoviro-Lagonegro, Macerata-Sorrento.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 2): Reggio Calabria-Castellana 2-3, Modica-Galatone 3-1, Aurispa LE-Gioia del Colle 3-0, Napoli-Sabaudia 0-3, Terni-Campobasso 1-3.

CLASSIFICA: Sabaudia, Castellana, Campobasso 5 – Reggio Calabria, Modica 4 – Aurispa Lecce 3 – Gioia del Colle 2 – Terni, Napoli 1 – Galatone 0.

PROSSIMO TURNO (08-09/11): Modica-Reggio Calabria, Sabaudia-Castellana, Campobasso-Gioia del Colle, Galatone-Aurispa LE, Terni-Napoli.

(US Aurispa DFV Lecce, Davide Ruberto) – Aurispa Dfv supera Gioia del Colle con un netto 3-0 nella 2a giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca.

Il sestetto di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, l’opposto Cavasin, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Inizio positivo di Aurispa Dfv che, sostenuta dal suo pubblico, va in vantaggio di tre lunghezze con un Cavasin in grande spolvero (7-4). È bravo Bernardis a smistare i palloni e servire i compagni, ma Gioia del Colle risale e trova il pari alzando il muro (8-8). Gioia e Aurispa Dfv rispondono colpo su colpo con le pipe di Sette e Mazzone, quindi sale in cattedra Zornetta che prima attacca da posto quattro e poi in battuta trova l’ace spingendo i suoi sul +2 e coach Passaro al timeout (14-12). Zornetta in battuta è inarrestabile e Mazzone in attacco fa il resto, con Gioia costretta a chiedere il secondo timeout in poco tempo (16-12). I salentini giocano una bella pallavolo con grinta e fame, Mazzone attacca in lungolinea e poi trova un altro punto con un mani out (20-16). Attacco vincente di Zornetta, accertato solo dopo il controllo al videocheck, poi Grottoli trova il punto dal centro e ancora Zornetta l’attacco vincente in lungolinea. Lo schiacciatore argentino è irrefrenabile e trova il punto numero 24 con un ace, seguito del mani fuori di Mazzone che chiude il set in favore di Aurispa Dfv (25-20).

Il secondo set si apre con un sostanziale equilibrio tra le due squadre: per Aurispa Dfv emergono gli attacchi di Zornetta, Cavasin e il muro di Mazzone (6-6). Al bel primo tempo di Mazzone risponde Sette che porta in vantaggio i suoi di 2 punti, ma Grottoli e un altro ace di Zornetta riportano Aurispa Dfv sul pari (10-10). Impietoso monster block di Mellano su Santangelo, poi Grottoli trova l’incrocio delle righe con un ace che spinge i salentini sul +2 e coach Passaro al timeout (13-11). Zornetta riceve, Bernardis alza e Cavasin attacca in diagonale alla perfezione, la Joy Volley però rimonta e si porta avanti di 1 punto grazie al positivo turno in battuta dell’ex Longo (16-17). Coach Ambrosio va al timeout e Aurispa Dfv aumenta i giri, trovando il pari grazie a una diagonale potente di Cavasin e al muro di Zornetta (19-19). Donati riceve alla perfezione, Bernardis raccoglie e Grottoli attacca il primo tempo, poi arriva il punto di Cavasin e il monster block di Mellano e Mazzone (23-21). Ottimo il turno di battuta di Grottoli, Mellano è insuperabile a muro e il successivo errore in battuta di Santangelo regala il set ad Aurispa Dfv (25-22).

La Joy Volley tenta il tutto per tutto nel terzo set ma Aurispa Dfv rimonta subito con un muro di Grottoli, la diagonale di Mazzone, che poi si esibisce in un attacco assurdo su un pallone vagante, e la freeball di Mellano (5-5). Dopo la diagonale potentissima di Cavasin, la Joy Volley si riporta in vantaggio grazie al turno in battuta di Sette (condito da due ace), spingendo al timeout coach Ambrosio (7-10). Zornetta prova a guidare la rimonta, Grottoli trova un primo tempo da paura e poi si mette in proprio con un ace che vale il -1 (10-11). Nuovo mini-break di Gioia a cui risponde Mazzone in lungolinea che poi trova l’ace, il pari, e manda coach Passaro al timeout (14-14). Due muri dei salentini spingono Aurispa Dfv sul +2 e coach Passaro al secondo e ultimo timoeut (18-16). L’ottimo turno in battuta di Bernardis continua e il punto numero 20 arriva su un’intuizione di Cavasin che, con malizia, trova il mani out (20-16). Mister Ambrosio si gioca il videochek per un fallo a rete e la prova video gli dà ragione, assegnando ad Aurispa Dfv un punto fondamentale (21-17). Zornetta dimostra tutta la sua bravura e da vero fuoriclasse si prende la squadra sulle spalle con tre ace di fila, incluso quello che decide il match (25-17).

IL TABELLINO

Aurispa Dfv – Joy Volley Gioia del Colle 3-0

(25-20; 25-22; 25-17).

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 15, Federico Tommasi, Francesco Bernardis, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 10, Alberto Cavasin 11, Edoardo Murabito, Simone Orto, Luciano Zornetta 16, Daniele Mellano 4, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio.

Joy Volley: Santangelo 5, Mariano 11, Marra 1, Frumuselu 6, Sette 11, Longo, Milan 1, Paris 1, Persoglia 2, Chinello, Pierri, Carta, Utro. All. Passaro.

Arbitri: Colucci e Mancuso.