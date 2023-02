PROMOZIONE/B – Cinquina Racale, Brilla risponde a fatica. Ok Mesagne, Taurisano e Talsano: i tabellini

Il Racale risolve senza problemi la pratica Melendugno. Nel testa coda, a segno, con una doppietta, l’ultimo arrivato in casa Atletico, Guillermo Fernandez. Risponde, a fatica, il Brilla Campi che riesce a spuntarla nei minuti finali contro il Ceglie. Si conferma in piena forma il Taurisano (cinque vittorie nelle ultime sei) che, di rigore, ha la meglio sul Veglie. Tutto facile per il Mesagne a Martina. Il Talsano ribalta il Leverano nei minuti di recupero con l’ennesimo gol di Gatto, ora capocannoniere in solitaria. Colpo esterno del Copertino che passa a Tricase e ritorna a vincere una gara dopo quattro turni a bocca asciutta.

I tabellini della 18esima giornata di Promozione/B:

ATL. RACALE-MELENDUGNO 5-0

RETI: 6′ pt e 15′ pt Fernandez, 17′ st Ruggeri M., 22′ st My, 25′ st Giglio

ATL. RACALE: Leopizzi, Guevara, My, Giglio, Carrino (41′ st Maruccia), Buono, Milessi, Chirivì (26′ st Sosa), Fernandez (14′ st Melono), Flordelmundo (31′ st Ruggeri F.), Ruggeri M. (38′ st Longo J.). All. Longo A.

MELENDUGNO: Leo, Giannuzzi, Peluso (30′ pt Doria), Greco, Cretì, Belmonte (43′ st Veri), Rutigliano, De Giorgi, Fitto S. (30′ st De Matteis), Fitto G., Rizzo (43′ st Surdo). All. Perrone.

ARBITRO: Arsena sez. Brindisi.

—

TALSANO-LEVERANO 2-1

RETI: 25′ pt Spedicato (L), 33′ st rig. Peluso C. (T), 49′ st Gatto (T)

TALSANO: Sestino, Villa, Giannotta (27′ st Guerra), Gravina (7′ st Campani), Lecce (39′ st Caminiti), Dima, La Gioia, D’Urso, Peluso C., Gatto, Bello (7′ st Sibilla). All. Pettinicchio.

LEVERANO: Bruno, Fretta (21′ st Marzano), Sperti, Ancora, Pasculli, De Giorgi, Conte (22′ st Puscio), Spedicato, Suma, De Carlo, Suwareh. All. Caragiuli.

ARBITRO: Ragno sez. Molfetta.

NOTE: al 44′ st espulso Lecce (T) per proteste, dalla panchina.

—

BRILLA CAMPI-CEGLIE 2-1

RETI: 7′ pt Valzano (BC), 39′ pt Cellamare (C), 41′ st Marti (BC)

BRILLA CAMPI: Laghezza, Spedicato (19′ st Resinato), Armenia, Iaia, Tondo, Petracca (19′ st Piccinni), Valzano, Caravaglio, Macchia (1′ st Facecchia), Marti, Della Giorgia (1′ st Narducci). All. Patruno.

CEGLIE: Costantino, Galetta, Attanasi, Baratto (23′ st Lenoci), Nazaro, Maggi, Di Pietrangelo (33′ st Pergola), Cellamare, Santoro (30′ st Salamina), De Pasquale, Musli. All. Pizzonia.

ARBITRO: Bernardi di Molfetta.

—

TAURISANO-VEGLIE 1-0

RETI: 42′ st rig. De Giorgi

TAURISANO: De Oliveira, Baldari (29′ st Leggio), Antonazzo, Zilli (20′ st Vantaggiato), Alessandrì, Pasca, Castrì, Pellegrino, Mele (29′ st Garzia), De Giorgi, Maiolo. All. Botrugno.

VEGLIE: Margiotta, Errico, Olivera, Aranda, Mignaco, Malerba, Verri, Musardo, Fiorini, Lillo, Baca. All. Politi.

ARBITRO: Sperti sez. Lecce.

—

ATL. MARTINA-MESAGNE 1-6

RETI: 6′ pt e 29′ pt Miccoli (ME), 37′ pt, 40′ pt e 7′ 2t Morelli (ME), 2′ st Protopapa rig. (MA), 15′ st Giancola (ME)

ATL. MARTINA: Barletta, Schiavone (38′ st Bagorda), D’Elia, Lippo, Pentassuglia, Caroli, Martucci, Miola, Protopapa, Martulli, Marotta (36′ pt Abbracciavento, 17′ st Lionetti). All. Cassano.

MESAGNE: Schettino, Orfano, Schirinzi (22′ st Giardino), Lotito (8′ st Menga), Borromeo, Cohen, Miccoli (16′ st Birtolo), Sacco, D’Ippolito, Morelli, Giancola (29′ st Carriero A.). All. Ribezzi (squalificato).

ARBITRO: Pellecchia sez. Bari.

—

CEDAS AVIO BR-V. LOCOROTONDO 4-1

RETI: 2′ pt Diwouta (L), 16′ pt Camisa (CA), 27′ pt e 33′ pt Manta Al. (CA), 44′ pt De Iudicibus rig. (CA)

CEDAS AVIO BR: Lamarina, Longo, Giglio, Camisa (De Vincentis), Galluzzo, Pinto (Cantoro), Quintavalle (Motti), Manta Al., Lazzoi (Boscaini), Manta An., De Iudicibus (Maggio). All. Caputo.

V. LOCOROTONDO: Quarto, Coroforte, De Santis (Turnone), Caputo (De Bartolomeo), Sportelli, Simon, Lacirignola, Palazzo (Antico), Diwouta, Teribia, Giannetti (Natale). All. Serio.

ARBITRO: Specchia sez. Casarano.

NOTE: espulsi Coroforte (L), Diwouta (L), Manta Al. (CA).

—

TRICASE-COPERTINO 0-1

RETI: 40′ pt rig. Cocciolo

TRICASE: Bibba, Corvaglia, Rizzo E., Urso (30′ st Cavalieri), Moretto, Rizzo J., Ruberto (17′ st Rosafio), Palumbo (37′ st Citto), De Luca (21′ st Fanigliulo), Manisi, Caputo (11′ st Zocco). All. Citto.

COPERTINO: Colapietro, Ciccarese, Della Bona, Marasco, Gubello, Ellia, Marocco (23′ st Lorenzo), Cocciolo (48′ st Muci), Palazzo (41′ st Indirli), Libertini (37′ st Frisenda), Giannuzzi. All. Renis.

ARBITRO: Spadavecchia sez. Molfetta.