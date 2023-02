FEMMINILE – Jaszczyszyn non basta: Lecce Women frenata dal Matera

Due a due che lascia un bel po’ d’amaro in bocca al Lecce Women, fermato sul pari dal Matera nel match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile, girone C. Si è giocato a Castrignano de’ Greci.

Lucane avanti a metà primo tempo grazie a un gol di Dalmedico. Nella ripresa, tra il 1′ e il 4′, una doppietta di Jaszczyszyn ribalta la situazione per le salentine che mancano il terzo gol, grazie soprattutto all’estremo ospite Aliquo, e poi subiscono la rete del 2-2 a venti dalla fine con uno spunto di Baldassarra.

Il commento dell’allenatrice giallorossa, Vera Indino: “Effettivamente, alle nostre avversarie abbiamo concesso due tiro in porta e hanno segnato due gol. Ciò significa che dobbiamo imparare a essere più aggressive in prossimità della nostra area di rigore e a gestire meglio il vantaggio. Speriamo che gli errori commessi contro il Matera ci aiutino a crescere”.

Domenica prossima, trasferta sul campo del Frosinone.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-MATERA 2-2

RETI: 22′ pt Dalmedico (M), 1′ st e 4′ st Jaszczyszyn (L), 26′ st Baldassarra (M)

LECCE WOMEN: Prieto, Silva, Daple (18′ st Pomes), Felline, Scardino (30′ st Coluccia), Tomei, Di Staso, Martinez, Depunzio (25′ st Rollo), D’Amico, Jaszczyszyn. A disp. Garzya, Polo, Monno, Durante, Bocchieri. All. Indino.

MATERA: Aliquo, Baldassarra, Dalmedico, Fiore, Giacobbi, Ilykeva, Orteu, Sesto, Trotta, Yaneva, Zizyte. A disp. Di Cecca, Gaglio, Langone, Lospalluto, Paolini, Rossi, Visalli. All. Lanzolla.

ARBITRO: Chirnoaga di Tivoli.

NOTE: ammonita Scardino (L). Rec. 3, 4.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 17): Academy S. Agata-Frosinone 0-2, Chieti-Roma Calcio 2-3, Cosenza-Vis Mediterranea 0-4, Grifone G.-Palermo 2-6, Lecce Women-Matera Sassi 2-2, Res Roma-CA Pescara 4-0, Salernitana-Crotone 1-1, Trastevere-Independent 2-1.

CLASSIFICA: Res Roma 51 – Trastevere 41 – Chieti 40 – Lecce Women 35 – Palermo 32 – Roma Calcio 31 – Vis Mediterranea 28 – Frosinone 24 – Matera Sassi 23 – Independent 22 – Grifone G. 20 – Crotone 12 – Cosenza 9 – Academy Sant’Agata 8 – Salernitana 7 – CA PEscara 4.

PROSSIMO TURNO (19 feb.): Chieti-Trastevere, Crotone-CA Pescara, Frosinone-Lecce Women, Independent-Salernitana, Matera Sassi-Cosenza, Palermo-Res Roma, Roma CF-Grifone G., Vis Mediterranea-Academy S. Agata.