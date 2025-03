DILETTANTI – Posticipo Promozione/B, ritorno quarti Coppa Puglia: i risultati

Mercoledì di campionato in Promozione girone B e di Coppa Puglia.

Si è chiuso poco fa il posticipo della 25esima giornata tra Grottaglie e Virtus Locorotondo con la vittoria degli ospiti per 0-2, doppietta di Dos Santos (45′ e 75′).

Classifica aggiornata: Taurisano 59 – Terre di A/R 56 – CD Otranto 51 – Leverano 48 – V. Matino 47 – Maglie 44 – Sava 43 – R. Refugees 39 – Trepuzzi 36 – Carovigno 33 – Copertino 32 – V. Locorotondo e Putignano 27 – RS Crispiano 21 – Grottaglie 19 – Mesagne e Tricase 17 – Veglie 10.

In Coppa Puglia si sono giocati tre incontri dei quarti di finale. Per gli accoppiamenti, gara di ritorno tra Squinzano e Capo di Leuca con successo (0-2) e qualificazione per gli ospiti. Taglia il traguardo delle semifinali anche il Canusium che batte 5-0 l’Apricena dopo la vittoria per 4-0 dell’andata. Domani Don Bosco Manduria-Latiano (andata 2-2).

Per i triangolari, seconda giornata: Pro Gioia batte Noicattaro 4-1. Classifica: Pro Gioia 3, Triggiano 3, Noicattaro 0. Terza e ultima gara: Noicattaro-Triggiano.