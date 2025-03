Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 02.03.2025

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 2 marzo 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

CASTELLANA:

CEDAS AVIO BRINDISI: Angelo Cavaliere (4); Marco Carruezzo (1)

CEGLIE: Giuseppe Ungaro (1)

GIOVANI CRYOS: Alessandro Pompamea (1)

GIOVENTÙ PALAGIANELLO:

HELLAS LATERZA: Vittorio E. Brunone (4); Domenico De Vietro (1)

LATIANO:

NOICATTARO:

OSTUNI CALCIO 24:

POLISPORTIVA NOCI:

REAL MOTTOLA:

RINASCITA RUTIGLIANESE: Giovanni Sanapo (dir., fino al 27.03.25)

S. VITO: Fabio Di Santantonio (1)

SOCCER TEAM FASANO:

STATTE :

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA: Pierpaolo Desiderato (1)

CAROSINO:

CURSI: Sconfitta a tavolino 3-0 pro-Taviano*; Ammenda di 100 euro; Oreste Cerfeda (dir., fino al 06.03.27); Salvatore Puce (dir., fino al 06.06.25); Francesco Longo (dir., fino al 20.03.25); Tommaso Maniglio (dir., fino al 20.03.25); Salvatore Longo (dir., fino al 20.03.25); Andrea Mele (1)

DON BOSCO MANDURIA: Paolo Cantoro (dir., fino al 13.03.25)

FOOTBALL TAVIANO:

GALATONE CALCIO:

GIALLOROSSI ARADEO:

N. AVETRANA: Gianpiero Franciosa (1)

POL. BAGNOLO: Davide Costantini (1)

POL. GALATONE:

RUFFANO:

SQUINZANO:

VASTE POGGIARDO 91: Niccolò Miccoli (1)

VIRTUS SAN PANCRAZIO:

* Partita sospesa al 40′ del primo tempo sul punteggio di 0-1 per il Taviano perché l’arbitro ha reputato mancassero le condizioni minime per continuare a dirigere l’incontro in sicurezza per via delle veementi proteste della panchina del Cursi in seguito alla mancata concessione di un presunto calcio di rigore a favore del Cursi e alla concessione di un rigore al Taviano nell’azione successiva.

Classifica aggiornata girone C: Squinzano 50 – Taviano e Bagnolo 45 – Capo di Leuca e DB Manduria 42 – Ruffano 41 – Cursi 26 – V. San Pancrazio 25 – Pol. Galatone 24 – G. Aradeo 21 – N. Avetrana 19 – Galatone Calcio 12 – Vaste Poggiardo 8 – Carosino 6

—

SECONDA CATEGORIA/B

ARCOBALENO TRIGGIANO: Giuseppe De Duro (1)

ATLETICO PEZZE:

AVANTI ALTAMURA:

BITETTO:

CITTÀ DI AVETRANA: Ammenda di 100 euro

DIMATEAM:

KIDS CLUB CONVERSANO:

NEW TEAM CELLAMARE: Antonio F. Pentassuglia (1)

PRO GIOIA:

PRO MASSAFRA:

REAL SANNICANDRO:

SAN GIORGIO:

TAF CEGLIE MESSAPICA: Francesco Semeraro (1)

VIRTUS CALCIO MESAGNE: Luca Cazzolla (1)

VIRTUS ERCHIE:

—

SECONDA CATEGORIA/C

ATLETICO CARMIANO MAGLIANO:

CITTÀ DI POGGIARDO:

C. SOLETO: Daniele Manco (dir., fino al 06.05.25); Alessandro Panico (4); Stefano Sirena (1)

GIOVENTÙ CALCIO MURO: Simone Morganti (1); Riccardo Esposito (1)

KALE POLIS GALLIPOLI: Valerio Pascali (dir., fino al 06.05.25)

PRESICCE ACQUARICA:

REAL CELLINO:

REAL NEVIANO: Mattia Cuppone (1)

SAN DONACI:

SOCCER DREAM PARABITA: Paolo Romano (2)

SOCCER GREEN SURBO:

SPONGANO:

SUPERSANO: Gianluca Toma (dir., fino al 06.05.25)

VALESIO SPORT TORCHIAROLO: