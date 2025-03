LECCE – Verso il Milan, due mini-campanelli d’allarme

Tre giorni alla sfida delle ore 18 di sabato tra Lecce e Milan, altra squadra in netta difficoltà dopo il ko casalingo di domenica sera contro la Lazio, terzo consecutivo in campionato che segue l’eliminazione dai playoff di Champions League per mano del non irresistibile Feyenoord. Di certo non è messo meglio il Lecce, a secco di gol da quattro partite, nelle quali ha portato a casa solamente due sui 12 punti a disposizione.

Stamani il Lecce si è allenato all’Acaya senza Marchwinski, alle prese col recupero post-intervento e con Helgason e Krstovic che hanno svolto differenziato. Il centrocampista a causa del prolungarsi di uno stati febbrile che lo ha colpito nelle scorse ore; l’attaccante a causa di una contusione subita alla coscia nella partita del “Franchi”. Ad ogni modo, si respira cauto ottimismo per il recupero di entrambi in vista del Milan che, a sua volta, dovrà sicuramente fare a meno degli squalificati Maignan e Pavlovic.

Domani mattina i giallorossi saranno impegnati in un allenamento al Via del Mare.