VOLLEY A3/m – Aurispa travolge e affianca Ortona nel recupero di campionato

Pronto riscatto Aurispa che travolge Ortona nel recupero della settima giornata giocato ieri, gara diventata tristemente famosa per il malore (poi fatale) che colpì uno spettatore presente sugli spalti (QUI).

Coach Giuseppe Ambrosio schiera il seguente sestetto: gli schiacciatori Ferrini e Mazzone, il palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio.

L’inizio dei salentini è convincente e il gioco viaggia spesso sull’asse Fabroni-Penna; Ferrini e Mazzone contribuiscono in maniera decisa ma Ortona risponde colpo su colpo e mantiene in equilibrio il risultato (11-11). La sfida è avvincente e si gioca sul filo del rasoio, Fabroni tenta di mischiare le carte sfruttando i centrali ma Ortona fa lo stesso e nessuna delle due squadre riesce a sfruttare il break (20-20). Maletto si esibisce in una serie positiva di primi tempi ma Ortona torna a far male e, con un punto di vantaggio, convince coach Ambrosio a chiedere il timeout (21-22). Penna trova la diagonale vincente da posto quattro ma un paio di errori consentono agli ospiti di giocarsi un set point, subito annullato da Mazzone (24-24). È lo stesso schiacciatore di posto quattro a trovare un monster block e a mandare coach Denora Caporusso al timeout (25-24). Ancora un punto di Mazzone e di nuovo timeout di Ortona (26-25). L’attacco di Ferrini precede l’errore di Ortona che consegna il set ad Aurispa Links per la Vita (28-26).

L’inizio del secondo set vede Ortona portarsi avanti e Aurispa Links per la Vita inseguire, con i colpi dal centro di Deserio e due ace di fila di Mazzone che ribaltano il punteggio (5-4). Dopo il primo timeout di coach Denora Caporusso, i salentini spingono ulteriormente sull’acceleratore: Mazzone è inarrestabile al servizio, Fabroni trova il monster block, Penna il mani out e Maletto un altro muro (11-4). Aurispa Links per la Vita è straripante, Mazzone trova due altri clamorosi ace e coach Denora Caporusso adopera alcuni cambi alla ricerca disperata di un deterrente (14-4). Arriva il secondo timeout di Ortona e finalmente gli abruzzesi riescono ad interrompere il servizio di Mazzone. Ferrini torna a referto con un pallonetto insidioso e Mazzone si esibisce in una splendida pipe, prima del muro di Penna che aumenta il divario (20-6). Ortona rende meno pesante lo svantaggio, ma Aurispa Links per la Vita porta a casa quello che può essere considerato come il miglior set della stagione (25-9).

Aurispa Links per la Vita apre il terzo set con la stessa verve del precedente: Penna attacca forte in diagonale, Maletto va a muro e Deserio trova l’ace (5-2). Penna cambia giocata e colpisce in lungolinea, prima del mani out di Mazzone che convince coach Denora Caporusso al timeout (7-3). Mazzone è un’ira di Dio, Fabroni lo sa e lo serve ancora con il medesimo risultato, Maletto si esibisce in un primo tempo e poi si mette in proprio realizzando un ace (11-6). Aurispa Links per la Vita è indomabile e Penna realizza una schiacciata come fosse in riscaldamento. La pipe di Mazzone è una delizia per gli occhi, poi arriva il monster block di Penna e l’errore in battuta di Ortona che porta coach Denora Caporusso al secondo timeout (16-9). L’ennesimo ace della serata lo firma Gaetano Penna, Maletto e Fabroni impongono la legge del muro e i salentini viaggiano sul velluto (20-11). Nel finale non c’è storia e Aurispa Links per la Vita si prende con merito l’intera posta in palio prima dell’ultima giornata della regular season (25-14).

(US Aurispa LPLV – Davide Ruberto)

IL TABELLINO

Aurispa Links per la Vita – Sieco Akeo Ortona 3-0

(28-26; 25-9; 25-14)

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 20, Marco Fabroni 2, Alessio Ferrini 4, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 19, Alessandro Coppa, Dario Iannaccone, Michele Deserio 2, Gabriele Maletto 12, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio

Sieco Akea Ortona: Pinelli 1, Pasquali 4, Broccatelli (L), Bertoli 9, Giacomini 2, Del Vecchio 5, Marshall 5, Di Tullio, Torosantucci, Rossato 7, Di Giunta, Arienti, Alcantarini, Di Giulio. Allenatore: Denora Caporusso.

Arbitri: Traversa, Di Bari.

CLASSIFICA: Sorrento 47 – Reggio Calabria 38 – Lagonegro, Gioia del Colle 37 – Modica 30 – Aurispa, Ortona 27 – Sabaudia 24 – Castellana Grotte 20 – Napoli 19 – Campobasso 9.

PROSSIMO TURNO (9 mar.): Castellana Grotte-Aurispa, Campobasso-Napoli, Sorrento-Lagonegro, Gioia del Colle-Modica, Reggio Calabria-Ortona. Riposa Sabaudia.