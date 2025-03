PROMOZIONE/B – Recupero, tris Leverano a Veglie. La nuova classifica

Comoda vittoria del Leverano al “Monitola” contro il Veglie nel recupero della 21esima giornata di Promozione girone B.

I gol, tutti nella ripresa: al 47′ Palazzo; al 69” De Carlo; al 90′ Soriano.

La nuova classifica: Taurisano 59 – Terre di A/R 56 – Leverano e Otranto 51 – V. Matino 47 – A. Toma Maglie 44 – Sava 43 – R. Refugees 39 – Trepuzzi 36 – Carovigno 33 – Copertino 32 – Locorotondo e Putignano 27 – RS Crispiano 21 – Grottaglie 19 – Mesagne e Tricase 17 – Veglie 10.

A proposito di Leverano: i bianconeri giocheranno in casa la finale d’andata di Coppa Italia Promozione prevista per il prossimo 13 marzo contro il San Marco, con fischio d’inizio alle ore 17; la gara di ritorno si disputerà al “Parisi” di San Marco in Lamis il 27 marzo alle ore 15.