CRONACA – Muore uno spettatore durante la partita di volley Aurispa-Ortona

Tragedia ieri sera al palazzetto dello Sport di Tricase, dove si stava giocando il match di pallavolo tra Aurispa Links per la Vita e Sieco Service Ortona. Uno spettatore presente sugli spalti ha accusato un malore durante lo svolgimento dell’incontro e, purtroppo, ha perso la vita.

Come comunicato dal club salentino, si trattava di Giovanni Iezzi, farmacista 67enne d’origine abruzzese ma di stanza da anni a Tricase, dove era molto conosciuto, anche per via della professione che esercitava.

Quando è occorso il malore all’uomo, si stava giocando il terzo set della partita, con gli abruzzesi in vantaggio di due set a zero e avanti 22-17 nel terzo.

Si attendono, ora, le decisioni del Giudice sportivo che si esprimeranno, sotto il lato sportivo.

In un comunicato ufficiale di oggi, l’Aurispa approfondisce la questione: “In merito alla tragica morte di un nostro tifoso durante la partita di ieri e in relazione ai comunicati apparsi circa l’impossibilità di trovare un medico che permettesse la ripresa della gara, la società precisa che i medici della squadra e tutti coloro che, a vario titolo, sono stati coinvolti per cercare di salvare la vita al nostro spettatore colto da malore sono stati convocati, una volta accertata la morte, presso la caserma dei Carabinieri di Tricase per essere ascoltati a sommarie informazioni e sono stati trattenuti a lungo, certamente oltre l’orario consentito. Per tale motivo non si sono potute ricostruire le condizioni oggettive per la ripresa della partita. A ciò si aggiunga la situazione psicologica degli intervenuti per non essere riusciti a salvare una vita, pur avendo fatto nell’immediato tutto il possibile. Dunque si ribadisce che non vi erano le condizioni oggettive e soggettive per la continuazione della partita. Cogliamo ancora una volta l’occasione per esprimere le nostre più sentite condoglianze ai familiari”.